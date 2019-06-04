У Луцьку на Дубнівській водій ВАЗу з причепом ледь не спричинив аварію. ВІДЕО





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Так, вчора близько 13-ї години водій автомобіля ВАЗ 210994-20 з причепом, рухаючись на вулиці Дубнівській в крайній правій смузі, завчасно не увімкнув світловий покажчик повороту відповідного напрямку. Водій автомобіля не переконався, що це буде безпечно і не створить перешкоду іншим учасникам руху, примусив інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість та напрямок руху.



На 37-річного водія транспортного засобу ВАЗ 210994-20 патрульні склали адміністративний протокол за ч.4 ст. 122 (Створення аварійної обстановки) КУпАП.



За створення аварійної обстановки встановлена адміністративна відповідальність: штраф у розмірі 680 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.



Рішення буде приймати суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Дубнівській у Луцьку водій ВАЗу, порушивши правила дорожнього руху, ледь не спричини аварійної ситуації.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Так, вчора близько 13-ї години водій автомобіля ВАЗ 210994-20 з причепом, рухаючись на вулиці Дубнівській в крайній правій смузі, завчасно не увімкнув світловий покажчик повороту відповідного напрямку. Водій автомобіля не переконався, що це буде безпечно і не створить перешкоду іншим учасникам руху, примусив інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість та напрямок руху.На 37-річного водія транспортного засобу ВАЗ 210994-20 патрульні склали адміністративний протокол за ч.4 ст. 122 (Створення аварійної обстановки) КУпАП.За створення аварійної обстановки встановлена адміністративна відповідальність: штраф у розмірі 680 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.Рішення буде приймати суд.

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