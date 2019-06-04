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У Луцьку на Дубнівській водій ВАЗу з причепом ледь не спричинив аварію. ВІДЕО

У Луцьку на Дубнівській водій ВАЗу з причепом ледь не спричинив аварію. ВІДЕО
На Дубнівській у Луцьку водій ВАЗу, порушивши правила дорожнього руху, ледь не спричини аварійної ситуації.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Так, вчора близько 13-ї години водій автомобіля ВАЗ 210994-20 з причепом, рухаючись на вулиці Дубнівській в крайній правій смузі, завчасно не увімкнув світловий покажчик повороту відповідного напрямку. Водій автомобіля не переконався, що це буде безпечно і не створить перешкоду іншим учасникам руху, примусив інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість та напрямок руху.

На 37-річного водія транспортного засобу ВАЗ 210994-20 патрульні склали адміністративний протокол за ч.4 ст. 122 (Створення аварійної обстановки) КУпАП.

За створення аварійної обстановки встановлена адміністративна відповідальність: штраф у розмірі 680 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Рішення буде приймати суд.


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Теги: аваріяна ситуація, Луцьк, ВАЗ
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