Серед ночі у Ківерцях горів трьохквартирний будинок





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Інформують, що о 03:47, за 5 хвилин після виклику, до місця події прибули вогнеборці 6-ої державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень, згодом – працівники 25-ої державної пожежно-рятувальної частини.



На цей момент вогонь охопив покрівлю над трьома квартирами й сягнув даху будівлі. До прибуття вогнеборців мешканці будинку залишили свої квартири, окрім літньої жінки, вийти якій допомогли рятувальники.



О 04:10 пожежу локалізували. О 04:19 загорання ліквідоване. Внаслідок пожежі пошкоджений дах та перекриття будівлі, а також речі домашнього вжитку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уночі 22 травня горів цегляний трьохвартирний будинок у місті Ківерці на вулиці Київській.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Інформують, що о 03:47, за 5 хвилин після виклику, до місця події прибули вогнеборці 6-ої державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень, згодом – працівники 25-ої державної пожежно-рятувальної частини.На цей момент вогонь охопив покрівлю над трьома квартирами й сягнув даху будівлі. До прибуття вогнеборців мешканці будинку залишили свої квартири, окрім літньої жінки, вийти якій допомогли рятувальники.О 04:10 пожежу локалізували. О 04:19 загорання ліквідоване. Внаслідок пожежі пошкоджений дах та перекриття будівлі, а також речі домашнього вжитку.

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