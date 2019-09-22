Серед ночі у Ківерцях горів трьохквартирний будинок
Сьогодні, 11:56
Уночі 22 травня горів цегляний трьохвартирний будинок у місті Ківерці на вулиці Київській.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що о 03:47, за 5 хвилин після виклику, до місця події прибули вогнеборці 6-ої державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень, згодом – працівники 25-ої державної пожежно-рятувальної частини.
На цей момент вогонь охопив покрівлю над трьома квартирами й сягнув даху будівлі. До прибуття вогнеборців мешканці будинку залишили свої квартири, окрім літньої жінки, вийти якій допомогли рятувальники.
О 04:10 пожежу локалізували. О 04:19 загорання ліквідоване. Внаслідок пожежі пошкоджений дах та перекриття будівлі, а також речі домашнього вжитку.
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що о 03:47, за 5 хвилин після виклику, до місця події прибули вогнеборці 6-ої державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень, згодом – працівники 25-ої державної пожежно-рятувальної частини.
На цей момент вогонь охопив покрівлю над трьома квартирами й сягнув даху будівлі. До прибуття вогнеборців мешканці будинку залишили свої квартири, окрім літньої жінки, вийти якій допомогли рятувальники.
О 04:10 пожежу локалізували. О 04:19 загорання ліквідоване. Внаслідок пожежі пошкоджений дах та перекриття будівлі, а також речі домашнього вжитку.
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