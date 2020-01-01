Жертвами масової стрілянини на Житомирщині стали атовці





Про це розповіла керівниця пресслужби поліції Житомирської області Алла Ващенко у коментарі



"Усі загиблі – це учасники АТО, добровольці віком від 1990 р.н. наймолодший та 1970 р.н. найстарший. Усі вони мешканці Києва. Їх було восьмеро – приїхали вони з метою відпочинку ще 21 травня о 5 ранку", - заявила вона.



За словами прессекретарки, один з них, який залишився живим та викликав поліцію, не постраждав. Наразі чоловік співпрацює з поліцією та надає свідчення.



Нагадаємо, 22 травня близько 1:00 ночі у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий мешканець, орендар, під час конфліктної ситуації з відпочивальниками

розстріляв їх із рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб.



Також ЗМІ назвали імена загиблих.



"Йдеться про бійців батальйону імені Кульчицького Владислава Мамаченка та Андрія Москальця (на прізвисько "Мальок"/"Бородатий"), приписаного до гостомельської військової частини №3018 НГУ Віталія Вульчина, двох воїнів із позивними "Фін" та "Скандер" (він же "Український татарин"), а також київського волонтера Романа Ханенка "Гець") та працівника Київського Національного авіаційного університету Олександра Білоуса", - зазначає видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жертвами стрілянини на ставку на Житомирщині стали учасники АТО на Донбасі. Усі семеро були добровольцями.Про це розповіла керівниця пресслужби поліції Житомирської області Алла Ващенко у коментарі ТСН.ua. "Усі загиблі – це учасники АТО, добровольці віком від 1990 р.н. наймолодший та 1970 р.н. найстарший. Усі вони мешканці Києва. Їх було восьмеро – приїхали вони з метою відпочинку ще 21 травня о 5 ранку", - заявила вона.За словами прессекретарки, один з них, який залишився живим та викликав поліцію, не постраждав. Наразі чоловік співпрацює з поліцією та надає свідчення.Нагадаємо, 22 травня близько 1:00 ночі у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий мешканець, орендар, під час конфліктної ситуації з відпочивальникамирозстріляв їх із рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб.Також ЗМІ назвали імена загиблих."Йдеться про бійців батальйону імені Кульчицькогота(на прізвисько "Мальок"/"Бородатий"), приписаного до гостомельської військової частини №3018 НГУ, двох воїнів із позивними "Фін" та "Скандер" (він же "Український татарин"), а також київського волонтера"Гець") та працівника Київського Національного авіаційного університету", - зазначає видання.

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