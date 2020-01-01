вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жертвами масової стрілянини на Житомирщині стали атовці

Жертвами масової стрілянини на Житомирщині стали атовці
Жертвами стрілянини на ставку на Житомирщині стали учасники АТО на Донбасі. Усі семеро були добровольцями.

Про це розповіла керівниця пресслужби поліції Житомирської області Алла Ващенко у коментарі ТСН.ua.

"Усі загиблі – це учасники АТО, добровольці віком від 1990 р.н. наймолодший та 1970 р.н. найстарший. Усі вони мешканці Києва. Їх було восьмеро – приїхали вони з метою відпочинку ще 21 травня о 5 ранку", - заявила вона.

За словами прессекретарки, один з них, який залишився живим та викликав поліцію, не постраждав. Наразі чоловік співпрацює з поліцією та надає свідчення.

Нагадаємо, 22 травня близько 1:00 ночі у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий мешканець, орендар, під час конфліктної ситуації з відпочивальниками
розстріляв їх із рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб.

Також ЗМІ назвали імена загиблих. 

"Йдеться про бійців батальйону імені Кульчицького Владислава Мамаченка та Андрія Москальця (на прізвисько "Мальок"/"Бородатий"), приписаного до гостомельської військової частини №3018 НГУ Віталія Вульчина, двох воїнів із позивними "Фін" та "Скандер" (він же "Український татарин"), а також київського волонтера Романа Ханенка "Гець") та працівника Київського Національного авіаційного університету Олександра Білоуса", - зазначає  видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розстріл, Житомирщина, ставок, атовці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині повісилась 38-річна жінка
Сьогодні, 12:15
Болгарія відкрила кордони: кому дозволили в'їзд
Сьогодні, 12:07
Жертвами масової стрілянини на Житомирщині стали атовці
Сьогодні, 11:58
Серед ночі у Ківерцях горів трьохквартирний будинок
Сьогодні, 11:56
У Луцьку на Дубнівській водій ВАЗу з причепом ледь не спричинив аварію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
Схожі новини
Масове вбивство на Житомирщині: чоловік з рушниці розстріляв 7 відпочивальників Масове вбивство на Житомирщині: чоловік з рушниці розстріляв 7 відпочивальників
Сьогодні, 10:08
У селищі на Волині в ставку втопився 6-річний хлопчик У селищі на Волині в ставку втопився 6-річний хлопчик
16 травень, 20:08
Волинянин за кермом авто потрапив у подвійну аварію на Житомирщині Волинянин за кермом авто потрапив у подвійну аварію на Житомирщині
13 травень, 18:15
На Житомирщині від ускладнень коронавірусу помер 18-річний хлопець На Житомирщині від ускладнень коронавірусу помер 18-річний хлопець
29 квітень, 17:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині повісилась 38-річна жінка
Сьогодні, 12:15
 0
Болгарія відкрила кордони: кому дозволили в'їзд
Сьогодні, 12:07
 0
Жертвами масової стрілянини на Житомирщині стали атовці
Сьогодні, 11:58
 0
Серед ночі у Ківерцях горів трьохквартирний будинок
Сьогодні, 11:56
 0
У Луцьку на Дубнівській водій ВАЗу з причепом ледь не спричинив аварію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
 0
Медіа
відео
1/8