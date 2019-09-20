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У селі на Волині повісилась 38-річна жінка

У селі на Волині повісилась 38-річна жінка
У селі Заріччя Володимир-Волинського району 38-річна жінка покінчила життя самогубством.

Про це повідомляють у Володимир-Волинському відділі поліції, передає Княжий град.

21 травня о 22:34 до поліції надійшло повідомлення про скоєння суїциду. Як встановили правоохоронці, жінка покінчила з життям шляхом повішання у господарській споруді. Інших тілесних ушкоджень на тілі волинянки не виявили.

За цим фактом проводять перевірку.

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Теги: тіло, суїцид, жінка
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