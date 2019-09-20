У селі на Волині повісилась 38-річна жінка
Сьогодні, 12:15
У селі Заріччя Володимир-Волинського району 38-річна жінка покінчила життя самогубством.
Про це повідомляють у Володимир-Волинському відділі поліції, передає Княжий град.
21 травня о 22:34 до поліції надійшло повідомлення про скоєння суїциду. Як встановили правоохоронці, жінка покінчила з життям шляхом повішання у господарській споруді. Інших тілесних ушкоджень на тілі волинянки не виявили.
За цим фактом проводять перевірку.
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Про це повідомляють у Володимир-Волинському відділі поліції, передає Княжий град.
21 травня о 22:34 до поліції надійшло повідомлення про скоєння суїциду. Як встановили правоохоронці, жінка покінчила з життям шляхом повішання у господарській споруді. Інших тілесних ушкоджень на тілі волинянки не виявили.
За цим фактом проводять перевірку.
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