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У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка

У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка
У Луцьку сьогодні, 22 травня, представники влади вшанували пам'ять Великого Кобзаря, 159-ту річницю перезахоронення його праху на Чернечій горі поблизу міста Канева.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

22 травня – важлива дата для українців. У цей день прах Тараса Григоровича Шевченка, згідно з його заповітом, перепоховали в Україні. Адже помер український Кобзар у Санкт-Петербурзі, де його спочатку і поховали на Смоленському кладовищі. Але і друзі Тараса Григоровича, і численні шанувальники його творчості знали про палке бажання поета бути похованим згідно з його “Заповітом”, написаним ще в 1845 році, на рідній землі - “Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій...”. Після того, як 58 днів прах Шевченка перебував у Петербурзі, його домовину, згідно із заповітом, за клопотанням Михайла Лазаревського перевезли до України й перепоховали на Чернечій горі біля Канева.

Від міської влади квіти до підніжжя пам'ятника Великому Кобзарю поклали виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт та заступник міського голови Ірина Чебелюк.

У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка
У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка
У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка

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Теги: вшанування, пам'ять, Тарас Шевченко, Луцьк
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