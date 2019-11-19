У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка

У Луцьку сьогодні, 22 травня, представники влади вшанували пам'ять Великого Кобзаря, 159-ту річницю перезахоронення його праху на Чернечій горі поблизу міста Канева.Про це йдеться на сайті Луцькради.22 травня – важлива дата для українців. У цей день прах Тараса Григоровича Шевченка, згідно з його заповітом, перепоховали в Україні. Адже помер український Кобзар у Санкт-Петербурзі, де його спочатку і поховали на Смоленському кладовищі. Але і друзі Тараса Григоровича, і численні шанувальники його творчості знали про палке бажання поета бути похованим згідно з його “Заповітом”, написаним ще в 1845 році, на рідній землі - “Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій...”. Після того, як 58 днів прах Шевченка перебував у Петербурзі, його домовину, згідно із заповітом, за клопотанням Михайла Лазаревського перевезли до України й перепоховали на Чернечій горі біля Канева.Від міської влади квіти до підніжжя пам'ятника Великому Кобзарю поклали виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт та заступник міського голови Ірина Чебелюк.