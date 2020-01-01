Болгарія відкрила кордони: кому дозволили в'їзд
Сьогодні, 12:07
Болгарія з 22 травня скасувала заборону на вʼїзд для громадян з країн Європейського Союзу і Шенгенської зони.
Відповідне рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я, про це Бабель пише з посиланням на news.bg. Входять у список Сан-Марино, Андорра, Монако та Ватикан.
Жителі країн при в’їзді в Болгарію повинні пройти двотижневий карантин. За винятком, якщо громадянин подорожує з гуманітарних причин чи є представником торговельної, економічної та інвестиційної діяльності.
За даними університету Гопкінса, у Болгарії станом на 22 травня зафіксували 2 372 випадки коронавірусу, померли 125 людей.
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Відповідне рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я, про це Бабель пише з посиланням на news.bg. Входять у список Сан-Марино, Андорра, Монако та Ватикан.
Жителі країн при в’їзді в Болгарію повинні пройти двотижневий карантин. За винятком, якщо громадянин подорожує з гуманітарних причин чи є представником торговельної, економічної та інвестиційної діяльності.
За даними університету Гопкінса, у Болгарії станом на 22 травня зафіксували 2 372 випадки коронавірусу, померли 125 людей.
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