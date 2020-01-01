вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Болгарія відкрила кордони: кому дозволили в'їзд

Болгарія відкрила кордони: кому дозволили в'їзд
Болгарія з 22 травня скасувала заборону на вʼїзд для громадян з країн Європейського Союзу і Шенгенської зони.

Відповідне рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я, про це Бабель пише з посиланням на news.bg. Входять у список Сан-Марино, Андорра, Монако та Ватикан.

Жителі країн при в’їзді в Болгарію повинні пройти двотижневий карантин. За винятком, якщо громадянин подорожує з гуманітарних причин чи є представником торговельної, економічної та інвестиційної діяльності.

За даними університету Гопкінса, у Болгарії станом на 22 травня зафіксували 2 372 випадки коронавірусу, померли 125 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: подорожі, Болгарія, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині повісилась 38-річна жінка
Сьогодні, 12:15
Болгарія відкрила кордони: кому дозволили в'їзд
Сьогодні, 12:07
Жертвами масової стрілянини на Житомирщині стали атовці
Сьогодні, 11:58
Серед ночі у Ківерцях горів трьохквартирний будинок
Сьогодні, 11:56
У Луцьку на Дубнівській водій ВАЗу з причепом ледь не спричинив аварію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
Схожі новини
У МОЗ назвали 12 регіонів, які не готові до послаблення карантину: Волинь – серед них У МОЗ назвали 12 регіонів, які не готові до послаблення карантину: Волинь – серед них
Сьогодні, 10:25
Послаблення карантину: з 1 червня в Україні запрацюють спортзали, з 10 – ресторани і кафе. ОФІЦІЙНО Послаблення карантину: з 1 червня в Україні запрацюють спортзали, з 10 – ресторани і кафе. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 08:55
Сигнал вдячності: луцькі автомобілісти підтримали медиків. ФОТО Сигнал вдячності: луцькі автомобілісти підтримали медиків. ФОТО
Сьогодні, 08:27
В Україні хочуть відновлювати залізничне сполучення В Україні хочуть відновлювати залізничне сполучення
Сьогодні, 04:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині повісилась 38-річна жінка
Сьогодні, 12:15
 0
Болгарія відкрила кордони: кому дозволили в'їзд
Сьогодні, 12:07
 0
Жертвами масової стрілянини на Житомирщині стали атовці
Сьогодні, 11:58
 0
Серед ночі у Ківерцях горів трьохквартирний будинок
Сьогодні, 11:56
 0
У Луцьку на Дубнівській водій ВАЗу з причепом ледь не спричинив аварію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
 0
Медіа
відео
1/8