Болгарія відкрила кордони: кому дозволили в'їзд





Відповідне рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я, про це



Жителі країн при в’їзді в Болгарію повинні пройти двотижневий карантин. За винятком, якщо громадянин подорожує з гуманітарних причин чи є представником торговельної, економічної та інвестиційної діяльності.



За даними університету Гопкінса, у Болгарії станом на 22 травня зафіксували 2 372 випадки коронавірусу, померли 125 людей.

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