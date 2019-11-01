Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО





Вже багато років Куснищанське озеро є місцем відпочинку для місцевих мешканців. Ще минулого року став проблемним доступ до нього – місток став прогинатися, дошки прогнили та стали відламуватись,



Завдяки зусиллям жителів села місцеві та гості зможуть знову купатися і проводити своє дозвілля на березі місцевої перлини. Місток повністю поновили.



Організували роботу Лариса Ковальчук та Валентина Романюк. Чотири дні з самого ранку до пізньої ночі трудилися над облагородженням території Калін Замфір, Богдан Романюк, Роман Дячук, Юрій Романюк, Анатолій Романюк, Володимир Козачук, Андрій Матвійчук, Юрій Романюк та Назар Мучак.



Організатори дякують виконувачу обов'язків старости села Петру Курану, а також окремим односельцям за надану фінансову допомогу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Куснищах Любомльському районі жителі згуртувалися та полагодили місток на місцевому озері.Вже багато років Куснищанське озеро є місцем відпочинку для місцевих мешканців. Ще минулого року став проблемним доступ до нього – місток став прогинатися, дошки прогнили та стали відламуватись, пише "Район.Любомль".Завдяки зусиллям жителів села місцеві та гості зможуть знову купатися і проводити своє дозвілля на березі місцевої перлини. Місток повністю поновили.Організували роботутаЧотири дні з самого ранку до пізньої ночі трудилися над облагородженням територіїтаОрганізатори дякують виконувачу обов'язків старости села Петру Курану, а також окремим односельцям за надану фінансову допомогу.

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