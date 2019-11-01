вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО

Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО
У Куснищах Любомльському районі жителі згуртувалися та полагодили місток на місцевому озері.

Вже багато років Куснищанське озеро є місцем відпочинку для місцевих мешканців. Ще минулого року став проблемним доступ до нього – місток став прогинатися, дошки прогнили та стали відламуватись, пише "Район.Любомль".

Завдяки зусиллям жителів села місцеві та гості зможуть знову купатися і проводити своє дозвілля на березі місцевої перлини. Місток повністю поновили.

Організували роботу Лариса Ковальчук та Валентина Романюк. Чотири дні з самого ранку до пізньої ночі трудилися над облагородженням території Калін Замфір, Богдан Романюк, Роман Дячук, Юрій Романюк, Анатолій Романюк, Володимир Козачук, Андрій Матвійчук, Юрій Романюк та Назар Мучак.

Організатори дякують виконувачу обов'язків старости села Петру Курану, а також окремим односельцям за надану фінансову допомогу.

Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО
Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО
Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО
Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО
Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО
Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО
Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО
Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО
Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, Любомльський район, міст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якщо ситуація зміниться, рішення про послаблення карантину буде негайним, – Волинська ОДА
Сьогодні, 12:49
Дощі та заморозки: синоптики розповіли про погоду на вихідні
Сьогодні, 12:39
Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО
Сьогодні, 12:27
У селі на Волині повісилась 38-річна жінка
Сьогодні, 12:15
Болгарія відкрила кордони: кому дозволили в'їзд
Сьогодні, 12:07
Схожі новини
На Волині за понад 6 мільйонів гривень хочуть відремонтувати міст На Волині за понад 6 мільйонів гривень хочуть відремонтувати міст
18 травень, 00:40
У Княгининку ремонтують міст через Стир. ФОТО У Княгининку ремонтують міст через Стир. ФОТО
17 квітень, 12:48
У селищі на Волині ремонтують пішохідний міст через річку. ФОТО У селищі на Волині ремонтують пішохідний міст через річку. ФОТО
01 листопад, 2019, 00:35
Всі роботи завершать за два тижні: власник фірми, яка ремонтує міст на Ковельській, вибачився перед лучанами Всі роботи завершать за два тижні: власник фірми, яка ремонтує міст на Ковельській, вибачився перед лучанами
06 вересень, 2019, 08:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку 1 червня стартує купальний сезон
Сьогодні, 13:38
 0
Нових місць спалаху COVID-19 станом на 22 травня на Волині немає
Сьогодні, 13:20
 0
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Сьогодні, 13:06
 0
Якщо ситуація зміниться, рішення про послаблення карантину буде негайним, – Волинська ОДА
Сьогодні, 12:49
 0
Дощі та заморозки: синоптики розповіли про погоду на вихідні
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8