Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО
Сьогодні, 12:27
У Куснищах Любомльському районі жителі згуртувалися та полагодили місток на місцевому озері.
Вже багато років Куснищанське озеро є місцем відпочинку для місцевих мешканців. Ще минулого року став проблемним доступ до нього – місток став прогинатися, дошки прогнили та стали відламуватись, пише "Район.Любомль".
Завдяки зусиллям жителів села місцеві та гості зможуть знову купатися і проводити своє дозвілля на березі місцевої перлини. Місток повністю поновили.
Організували роботу Лариса Ковальчук та Валентина Романюк. Чотири дні з самого ранку до пізньої ночі трудилися над облагородженням території Калін Замфір, Богдан Романюк, Роман Дячук, Юрій Романюк, Анатолій Романюк, Володимир Козачук, Андрій Матвійчук, Юрій Романюк та Назар Мучак.
Організатори дякують виконувачу обов'язків старости села Петру Курану, а також окремим односельцям за надану фінансову допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вже багато років Куснищанське озеро є місцем відпочинку для місцевих мешканців. Ще минулого року став проблемним доступ до нього – місток став прогинатися, дошки прогнили та стали відламуватись, пише "Район.Любомль".
Завдяки зусиллям жителів села місцеві та гості зможуть знову купатися і проводити своє дозвілля на березі місцевої перлини. Місток повністю поновили.
Організували роботу Лариса Ковальчук та Валентина Романюк. Чотири дні з самого ранку до пізньої ночі трудилися над облагородженням території Калін Замфір, Богдан Романюк, Роман Дячук, Юрій Романюк, Анатолій Романюк, Володимир Козачук, Андрій Матвійчук, Юрій Романюк та Назар Мучак.
Організатори дякують виконувачу обов'язків старости села Петру Курану, а також окремим односельцям за надану фінансову допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якщо ситуація зміниться, рішення про послаблення карантину буде негайним, – Волинська ОДА
Сьогодні, 12:49
Дощі та заморозки: синоптики розповіли про погоду на вихідні
Сьогодні, 12:39
Жителі волинського села власноруч відремонтували місток на озері. ФОТО
Сьогодні, 12:27
У селі на Волині повісилась 38-річна жінка
Сьогодні, 12:15
Болгарія відкрила кордони: кому дозволили в'їзд
Сьогодні, 12:07