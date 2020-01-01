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Дощі та заморозки: синоптики розповіли про погоду на вихідні

Дощі та заморозки: синоптики розповіли про погоду на вихідні
На вихідних по Україні продовжить дощити, місцями вночі будуть заморозки, удень прохолодно - до 18-19 градусів тепла.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, завтра, 23 травня, вночі буде без опадів, вдень в Україні, крім Заходу, місцями – невеликий дощ. Температура вночі - 2-9° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту, у Карпатах місцями і в повітрі будуть заморозки 0-3°, температура вдень 10-15° тепла, на заході та крайньому півдні до 18°.

"У неділю у західних, південно-західних та східних областях, в понеділок на більшій частині території країни невеликі, місцями помірні дощі; нічна температура 1-8° тепла, на узбережжі морів до 12°, вдень 11-16°, 24 травня на Закарпатті та півдні, 25 травня по всій країні 14-19°", - йдеться у повідомлені.

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Теги: синоптик, прогноз, погода, вихідні
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