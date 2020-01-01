Дощі та заморозки: синоптики розповіли про погоду на вихідні





Про це



За даними синоптиків, завтра, 23 травня, вночі буде без опадів, вдень в Україні, крім Заходу, місцями – невеликий дощ. Температура вночі - 2-9° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту, у Карпатах місцями і в повітрі будуть заморозки 0-3°, температура вдень 10-15° тепла, на заході та крайньому півдні до 18°.



"У неділю у західних, південно-західних та східних областях, в понеділок на більшій частині території країни невеликі, місцями помірні дощі; нічна температура 1-8° тепла, на узбережжі морів до 12°, вдень 11-16°, 24 травня на Закарпатті та півдні, 25 травня по всій країні 14-19°", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вихідних по Україні продовжить дощити, місцями вночі будуть заморозки, удень прохолодно - до 18-19 градусів тепла.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.За даними синоптиків, завтра, 23 травня, вночі буде без опадів, вдень в Україні, крім Заходу, місцями – невеликий дощ. Температура вночі - 2-9° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту, у Карпатах місцями і в повітрі будуть заморозки 0-3°, температура вдень 10-15° тепла, на заході та крайньому півдні до 18°."У неділю у західних, південно-західних та східних областях, в понеділок на більшій частині території країни невеликі, місцями помірні дощі; нічна температура 1-8° тепла, на узбережжі морів до 12°, вдень 11-16°, 24 травня на Закарпатті та півдні, 25 травня по всій країні 14-19°", - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію