Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково





Про це йшлося сьогодні, 22 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка має прийняти рішення щодо послаблення або непослаблення карантину, на Волині ще не відбулася. Засідання відбудеться о 14 годині 22 травня.



Утім, у неї немає підстав прийняти рішення про послаблення протиепідеміологічних заходів, оскільки показник інцидентності (нових випадків) на Волині за останні 7 днів становить 15,81 на 100 тисяч населення (при можливому для послаблення карантину максимумі - 12). Інші два показники – в нормі. Завантаженість інфекційних ліжок 22,63% (для послаблення має бути менше 50%). Показник охоплення тестуванням - 13,11.



Щербак запевнила, що ОДА щоденно двічі моніторитиме ситуацію та робитиме підрахунки. Тож карантин область зможе послабити рішенням регіональної комісії ТЕБ та НС, як



На питання про те, чи можна в області послаблювати карантин локально, Щербак відповіла: «Наразі мова про вибірковість не йде».



Нагадаємо, від сьогодні, 22 травня, в Україні ввели так званий адаптивний карантин.Така форма карантину передбачає його послаблення у межах регіонів з врахуванням трьох критеріїв. Послаблювати карантин й, зокрема, відновлювати роботу громадського транспорту можуть з 22 травня регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.



Станом на ранок 22 травня на Волині – 740 підтверджених випадків коронавірусу, 42 з них виявили за останню добу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навіть ті міста, населені пункти чи райони Волині, де стабільна епідеміологічна ситуація щодо поширення коронавірусу, не зможуть вибірково послабити карантин і запустити громадський транспорт.Про це йшлося сьогодні, 22 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови ОДАповідомила, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка має прийняти рішення щодо послаблення або непослаблення карантину, на Волині ще не відбулася. Засідання відбудеться о 14 годині 22 травня.Утім, у неї немає підстав прийняти рішення про послаблення протиепідеміологічних заходів, оскільки показник інцидентності (нових випадків) на Волині за останні 7 днів становить 15,81 на 100 тисяч населення (при можливому для послаблення карантину максимумі - 12). Інші два показники – в нормі. Завантаженість інфекційних ліжок 22,63% (для послаблення має бути менше 50%). Показник охоплення тестуванням - 13,11.Щербак запевнила, що ОДА щоденно двічі моніторитиме ситуацію та робитиме підрахунки. Тож карантин область зможе послабити рішенням регіональної комісії ТЕБ та НС, як тільки ситуація зміниться на краще. На питання про те, чи можна в області послаблювати карантин локально, Щербак відповіла: «Наразі мова про вибірковість не йде».Нагадаємо, від сьогодні, 22 травня, в Україні.Така форма карантину передбачає його послаблення у межах регіонів з врахуванням трьох критеріїв. Послаблювати карантин й, зокрема, відновлювати роботу громадського транспорту можуть з 22 травня регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.Станом на ранок 22 травня, 42 з них виявили за останню добу.

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