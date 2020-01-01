Нових місць спалаху COVID-19 станом на 22 травня на Волині немає
Сьогодні, 13:20
Протягом останньої доби на Волині зареєстрували 42 нові випадки коронавірусу. Нових вогнищ хвороби.
Про це йшлося сьогодні, 22 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що найбільше випадків за останню добу зареєстрували в Ковелі (14) та у Ківерцівському районі (13).
Утім, про нові місця спалаху не йдеться. Нові випадки виявлені у межах вогнищ, про які вже було відомо, зауважила посадовиця.
Нагадаємо, раніше було відомо про спалах COVID-19 у релігійній громаді, на швейній фабриці у Ковелі. У Ківерцівському ж районі раніше повідомляли про спалах хвороби у відділі поліції в райцентрі та у психлікарні в Олиці.
Зауважимо, станом на ранок 22 травня на Волині – 740 підтверджених випадків коронавірусу. Область поки не переходить до наступного етапу виходу з карантину.
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Про це йшлося сьогодні, 22 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що найбільше випадків за останню добу зареєстрували в Ковелі (14) та у Ківерцівському районі (13).
Утім, про нові місця спалаху не йдеться. Нові випадки виявлені у межах вогнищ, про які вже було відомо, зауважила посадовиця.
Нагадаємо, раніше було відомо про спалах COVID-19 у релігійній громаді, на швейній фабриці у Ковелі. У Ківерцівському ж районі раніше повідомляли про спалах хвороби у відділі поліції в райцентрі та у психлікарні в Олиці.
Зауважимо, станом на ранок 22 травня на Волині – 740 підтверджених випадків коронавірусу. Область поки не переходить до наступного етапу виходу з карантину.
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