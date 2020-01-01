Нових місць спалаху COVID-19 станом на 22 травня на Волині немає

Протягом останньої доби на Волині зареєстрували 42 нові випадки коронавірусу. Нових вогнищ хвороби.Про це йшлося сьогодні, 22 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови ОДАповідомила, що найбільше випадків за останню добу зареєстрували в Ковелі (14) та у Ківерцівському районі (13).Утім, про нові місця спалаху не йдеться. Нові випадки виявлені у межах вогнищ, про які вже було відомо, зауважила посадовиця.Нагадаємо, раніше було відомо про спалах COVID-19 у, наУ Ківерцівському ж районі раніше повідомляли про спалах хворобита уЗауважимо, станом на ранок 22 травня на Волині – 740 підтверджених випадків коронавірусу.