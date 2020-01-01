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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Нових місць спалаху COVID-19 станом на 22 травня на Волині немає

Нових місць спалаху COVID-19 станом на 22 травня на Волині немає
Протягом останньої доби на Волині зареєстрували 42 нові випадки коронавірусу. Нових вогнищ хвороби.

Про це йшлося сьогодні, 22 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що найбільше випадків за останню добу зареєстрували в Ковелі (14) та у Ківерцівському районі (13).

Утім, про нові місця спалаху не йдеться. Нові випадки виявлені у межах вогнищ, про які вже було відомо, зауважила посадовиця.

Нагадаємо, раніше було відомо про спалах COVID-19 у релігійній громаді, на швейній фабриці у Ковелі. У Ківерцівському ж районі раніше повідомляли про спалах хвороби у відділі поліції в райцентрі та у психлікарні в Олиці.

Зауважимо, станом на ранок 22 травня на Волині – 740 підтверджених випадків коронавірусу. Область поки не переходить до наступного етапу виходу з карантину.

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Теги: коронавірус, Волинь, вогнища
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