Двоє волинян організували «бізнес» з відправлення людей у трудове рабство у Польщу. ФОТО





Вони протягом 2019 та 2020 років вербували та відправляли мешканців Волинської області з метою подальшої трудової експлуатації до Республіки Польща,



Сьогодні оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, та слідчі ГУНП у Волинській області спільно із оперативно-розшуковим відділом Луцького прикордонного загону із залученням бійців роти поліції особливого призначення провели ряд санкціонованих обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів.



Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази по справі, а також близько 4 кг бурштину-сирцю, речовину рослинного походження, зовні схожу на марихуану, предмет схожий на пістолет, мобільні телефони та транспортний засіб. Вилучене направлять до Волинського науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.



Під час слідства з’ясовано, що зловмисники вербували людей, які перебувають у скрутному матеріальному становищі і мають уразливий стан, та обіцяли працевлаштування у Польщі, гідні умови проживання та хорошу оплату праці. Після надання згоди фігуранти доставляли потерпілих до місця роботи у Польщі, де реалії були зовсім іншими.



За кордоном люди протягом тривалого були змушені працювати без оплати на небезпечних для життя і здоров’я роботах та жити у жахливих умовах. Люди виконували небезпечні роботи на електростанції без спеціального одягу, засобів захисту, альпіністського спорядження та відповідних допусків. Волиняни змушені були працювати нелегально, а роботодавці переховували їх від польських правоохоронців.



Винагороду ж за кожного доставленого працівника, а також гроші за їх трудову експлуатацію від іноземного роботодавця отримували зловмисники.



Нині правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Вирішується питання про оголошення підозр за скоєні злочини. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, викрили незаконну діяльність двох жителів Любешівського району.Вони протягом 2019 та 2020 років вербували та відправляли мешканців Волинської області з метою подальшої трудової експлуатації до Республіки Польща, інформу є пресслужба ГУНП у ВОлинській області.Сьогодні оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, та слідчі ГУНП у Волинській області спільно із оперативно-розшуковим відділом Луцького прикордонного загону із залученням бійців роти поліції особливого призначення провели ряд санкціонованих обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів.Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази по справі, а також близько 4 кг бурштину-сирцю, речовину рослинного походження, зовні схожу на марихуану, предмет схожий на пістолет, мобільні телефони та транспортний засіб. Вилучене направлять до Волинського науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.Під час слідства з’ясовано, що зловмисники вербували людей, які перебувають у скрутному матеріальному становищі і мають уразливий стан, та обіцяли працевлаштування у Польщі, гідні умови проживання та хорошу оплату праці. Після надання згоди фігуранти доставляли потерпілих до місця роботи у Польщі, де реалії були зовсім іншими.За кордоном люди протягом тривалого були змушені працювати без оплати на небезпечних для життя і здоров’я роботах та жити у жахливих умовах. Люди виконували небезпечні роботи на електростанції без спеціального одягу, засобів захисту, альпіністського спорядження та відповідних допусків. Волиняни змушені були працювати нелегально, а роботодавці переховували їх від польських правоохоронців.Винагороду ж за кожного доставленого працівника, а також гроші за їх трудову експлуатацію від іноземного роботодавця отримували зловмисники.Нині правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Вирішується питання про оголошення підозр за скоєні злочини. Триває слідство.

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