ПЦУ частково відновлює богослужіння у храмах за участю вірян

У зв’язку із поступовим зняттям Урядом обмежень карантину, Православна Церква України з 22-го травня поступово відновлює спільні богослужіння за участі мирян з дотриманням визначених заходів безпеки в регіонах, в яких простежується покращення епідеміологічної ситуації.Про це повідомляють на сторінці Православної церкви України у Facebook.Однак закликають вірян дотримуватися карантинних вимог під час перебування у храмах.Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, дозволяється проведення богослужінь за умови участі не більше однієї особи на 10 метрів квадратних площі храму. Перед тим, як піти на богослужіння потрібно виміряти температуру. Варто залишитися вдома, якщо ви погано почуваєтесь чи маєте ознаки респіраторних захворювань, контактували нещодавно з хворими. У разі доброго самопочуття, до храму заходити лише в масках. У тому разі, коли людина її не має із собою, парафія має запропонувати її вірянам.Також у храмі обов'язково мають бути наявні дезінфікуючі засоби, розташовані одразу при вході. Окрім цього, варто регулярно дезінфікувати храм та поверхні, хоч для вшанування ікон досі достатньо поклону.У тому разі, коли храм заповнений відповідно до норм карантину, інші віряни можуть брати участь у богослужінні на території храму – із дотриманням “соціальної дистанції”. Для цього священнослужителям варто попередньо позначити місця для зручності та безпеки вірян.За можливості – розташувати на вулиці засоби трансляції. Причастя буде як і раніше подаватися кожному окремо в руки. Перед самим Таїнством як і священник, так і миряни повинні окремо продезінфікувати руки.Усіх священнослужителів просять закликати вірян дотримуватися соціальної дистанції як всередині, так і на вулиці, звершувати богослужіння згідно з усіма заходами безпеки, зокрема забезпечити храми антисептиками і масками.