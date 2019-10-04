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Машина загорілася на ходу: на Рівненщині посеред траси палав Renault. ФОТО

Машина загорілася на ходу: на Рівненщині посеред траси палав Renault. ФОТО
Поблизу села Зелений Гай Дубенського району на Рівненщині вздовж автодороги «Київ - Чоп» горів автомобіль.

Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що загоряння сталося в легковому автомобілі марки Renault Rapid. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, - інформує пресслужба управління ДСНС України у Рівненській області.

Жертв та постраждалих не має.

Вогнем знищено автомобіль. Зі слів водія машина загорілася на ходу, він намагався загасити її власними силами, але в нього нічого не вийшло. Причину та збитки встановлюють.
Машина загорілася на ходу: на Рівненщині посеред траси палав Renault. ФОТО
Машина загорілася на ходу: на Рівненщині посеред траси палав Renault. ФОТО
Машина загорілася на ходу: на Рівненщині посеред траси палав Renault. ФОТО
Машина загорілася на ходу: на Рівненщині посеред траси палав Renault. ФОТО
Машина загорілася на ходу: на Рівненщині посеред траси палав Renault. ФОТО
Машина загорілася на ходу: на Рівненщині посеред траси палав Renault. ФОТО
Машина загорілася на ходу: на Рівненщині посеред траси палав Renault. ФОТО

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Теги: пожежа, авто, Рівненщина
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