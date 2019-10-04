Машина загорілася на ходу: на Рівненщині посеред траси палав Renault. ФОТО





Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що загоряння сталося в легковому автомобілі марки Renault Rapid. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, - інформує пресслужба управління ДСНС України у Рівненській області.



Жертв та постраждалих не має.



Вогнем знищено автомобіль. Зі слів водія машина загорілася на ходу, він намагався загасити її власними силами, але в нього нічого не вийшло. Причину та збитки встановлюють.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Зелений Гай Дубенського району на Рівненщині вздовж автодороги «Київ - Чоп» горів автомобіль.Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що загоряння сталося в легковому автомобілі марки Renault Rapid. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, - інформує пресслужба управління ДСНС України у Рівненській області.Жертв та постраждалих не має.Вогнем знищено автомобіль. Зі слів водія машина загорілася на ходу, він намагався загасити її власними силами, але в нього нічого не вийшло. Причину та збитки встановлюють.

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