Машина загорілася на ходу: на Рівненщині посеред траси палав Renault. ФОТО
Сьогодні, 14:39
Поблизу села Зелений Гай Дубенського району на Рівненщині вздовж автодороги «Київ - Чоп» горів автомобіль.
Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що загоряння сталося в легковому автомобілі марки Renault Rapid. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, - інформує пресслужба управління ДСНС України у Рівненській області.
Жертв та постраждалих не має.
Вогнем знищено автомобіль. Зі слів водія машина загорілася на ходу, він намагався загасити її власними силами, але в нього нічого не вийшло. Причину та збитки встановлюють.
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Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що загоряння сталося в легковому автомобілі марки Renault Rapid. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, - інформує пресслужба управління ДСНС України у Рівненській області.
Жертв та постраждалих не має.
Вогнем знищено автомобіль. Зі слів водія машина загорілася на ходу, він намагався загасити її власними силами, але в нього нічого не вийшло. Причину та збитки встановлюють.
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