Лучани вшанували пам’ять військовослужбовців, які загинули на Сході України. ФОТО

22 травня — День вшанування військовослужбовців, що загинули внаслідок бойових дій у зоні антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на Сході України.Цей день 2014 року став одним із найтрагічніших для лучан, адже тоді у бойових діях під Волновахою загинуло четверо захисників, які проживали у Луцьку, - йдеться на сайті Луцькради.Тож сьогодні, 22 травня, представники міської та обласної влади, громадськість, ветерани АТО поклали квіти до пам’ятного фотостенду Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО на Театральному майдані та на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.Окрім того, представники влади відвідали могили лучан, які поховані в інших населених пунктах.На жаль, через карантин, частину скорботних заходів цьогоріч довелося скасувати.