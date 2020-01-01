Найбільше – у невеликих магазинах: у Луцьку порушують правила карантину

У Луцьку не припиняється контроль за об’єктами торгівлі, а також закладами, яким відповідно до першого етапу послаблення карантину, дозволили працювати.Про це сьогодні говорили під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії Луцькради.Працівники Головного управління Держпродспоживслужби перевіряють суб’єкти господарювання, зокрема ринки, перукарні, салони краси, різноманітні заклади торгівлі на предмет дотримання протиепідемічних заходів.За даними Держпродспоживслужби, чимало порушень зафіксували у невеликих магазинах, які розташовані у спальних районах. Водночас, агропродовольчі ринки здебільшого дотримуються заходів безпеки.Профілактично-роз’яснювальну роботу серед населення проводять і працівники поліції, і департаментмуніципальної варти.Зазначимо, станом на 22 травня у Волинській області зафіксовано 740 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за останню добу додалося 42 нових випадки. 148 із них зареєстровано у місті Луцьку, з них - 5 летальних.