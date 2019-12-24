У Ковелі патрульні виявили у салоні авто контрафактні цигарки





Так, 21 травня, патрульні поліції на вулиці Брестській помітив транспортний засіб ВАЗ-2106, пасажир якого не був пристебнутий ременем безпеки, - інформує пресслужба патрульної поліції Волині.



Але під час перевірку в салоні автомобіля ВАЗ виявили тютюнові вироби без марок акцизного збору України. 20-річний водій автомобіля не зміг пояснити походження забороненого товару.



Також, інспектори винесли адміністративну постанову на 43-річного пасажира автомобіля за непристебнутий ремінь безпеки.



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