У Луцьку вночі згорів автомобіль BMW
Сьогодні, 15:50
У ніч проти 22 травня на Писаревського у Луцьку згорів автомобіль BMW.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначили у пресслужбі ДСНС у Волинській області, о 4:27 надійшло повідомлення про те, що у місті Луцьку на вулиці Писаревського горить автомобіль 1995 року випуску. На місце події виїхала 1 державна пожежно-рятувальна частина.
Попередня причина загоряння – несправність електрики в машині. Загоряння ліквідували о 4:53.
У пресслужбі волинської поліції розповіли, що пожежа трапилася в дворі будинку на вулиці Писаревського. Загорівся легковий автомобіль, який належав 57-річному місцевому жителю.
На місце відразу виїхала слідчо-оперативна група. Ніхто з людей не постраждав. За цим фактом відомості внесені до ЄРДР за ч1 ст 280 ККУ.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначили у пресслужбі ДСНС у Волинській області, о 4:27 надійшло повідомлення про те, що у місті Луцьку на вулиці Писаревського горить автомобіль 1995 року випуску. На місце події виїхала 1 державна пожежно-рятувальна частина.
Попередня причина загоряння – несправність електрики в машині. Загоряння ліквідували о 4:53.
У пресслужбі волинської поліції розповіли, що пожежа трапилася в дворі будинку на вулиці Писаревського. Загорівся легковий автомобіль, який належав 57-річному місцевому жителю.
На місце відразу виїхала слідчо-оперативна група. Ніхто з людей не постраждав. За цим фактом відомості внесені до ЄРДР за ч1 ст 280 ККУ.
Головне фото - ілюстративне.
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