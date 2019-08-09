У Луцьку вночі згорів автомобіль BMW





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Як зазначили у пресслужбі ДСНС у Волинській області, о 4:27 надійшло повідомлення про те, що у місті Луцьку на вулиці Писаревського горить автомобіль 1995 року випуску. На місце події виїхала 1 державна пожежно-рятувальна частина.



Попередня причина загоряння – несправність електрики в машині. Загоряння ліквідували о 4:53.



У пресслужбі волинської поліції розповіли, що пожежа трапилася в дворі будинку на вулиці Писаревського. Загорівся легковий автомобіль, який належав 57-річному місцевому жителю.



На місце відразу виїхала слідчо-оперативна група. Ніхто з людей не постраждав. За цим фактом відомості внесені до ЄРДР за ч1 ст 280 ККУ.



Головне фото - ілюстративне.

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