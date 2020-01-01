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У Луцьку зберуться науковці, аби врятувати Лесин ясен

У Луцьку зберуться науковці, аби врятувати Лесин ясен
У Луцьку зберуться науковці, аби знайти шляхи порятунку 200-літнього Лесиного ясена, який є ботанічною пам’яткою природи місцевого значення.

Про це йшлося у п’ятницю, 22 травня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник відділу екології Оксана Лисак нагадала, що дерево знаходиться у критичному стані і останнім часом дуже похилилося.

Після тривалих переговорів із науковцями вирішили залучити максимум експертних думок та кошти задля збереження ясена та його лікування.

«Спеціалісти з Києва – Національного університету біоресурсів – уже в понеділок приїдуть і приступлять до цих робіт», - зауважила посадовиця.

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Теги: Лесин ясен, Луцьк
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