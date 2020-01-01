У Луцьку зберуться науковці, аби врятувати Лесин ясен





Про це йшлося у п’ятницю, 22 травня, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник відділу екології Оксана Лисак нагадала, що дерево знаходиться у



Після тривалих переговорів із науковцями вирішили залучити максимум експертних думок та кошти задля збереження ясена та його лікування.



«Спеціалісти з Києва – Національного університету біоресурсів – уже в понеділок приїдуть і приступлять до цих робіт», - зауважила посадовиця.



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