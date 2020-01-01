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У Луцьку фермерські ярмарки будуть лише у двох місцях. АДРЕСИ

У Луцьку фермерські ярмарки будуть лише у двох місцях. АДРЕСИ
У Луцьку замість 6-ти фермерських ярмарків працюватимуть лише два.

Про це йшлося у п’ятницю, 22 травня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, раніше у Луцьку визначили 7 місць для торгівлі:

- вул. Єршова (поблизу ТЦ «Глобус»);
- пр-ті Соборності (між будинками № 18 та № 20);
- вул. Глушець (поблизу скверу навпроти гімназії № 4);
- бульв. Дружби Народів (поблизу будинку № 1);
- м-ні Привокзальному (територія стоянки);
- вул. Рівненській (поблизу АЗС «Shell»);
- вул. Володимирській (район МКБ, кінцева зупинка тролейбусів).

Згодом через численні порушення припинили роботу ярмарку біля «Глобусу».

Начальниця управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що на території міста пропонують залишити лише 2 ярмарки. Зокрема, продаватимуть сільськогосподарську продукцію на території між будинками №18 та №20 на проспекті Соборності та на вулиці Глушець (поблизу скверу навпроти гімназії №4). Ярмарок на Соборності працюватиме щовівторка і щоп’ятниці, на Глушець – щочетверга та щосуботи.

«Ці ярмарки організовувала асоціація фермерів. Ми провели з ними консультацію і вони вирішили, що ці два місця є найпрактичнішими з точки зору дотримання карантинних вимог», - відзначила Рибай.


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Теги: Луцьк, ярмарки, робота
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