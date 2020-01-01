У Луцьку фермерські ярмарки будуть лише у двох місцях. АДРЕСИ





Про це йшлося у п’ятницю, 22 травня, під час засідання виконкому Луцькради.



Нагадаємо, раніше у Луцьку



- вул. Єршова (поблизу ТЦ «Глобус»);

- пр-ті Соборності (між будинками № 18 та № 20);

- вул. Глушець (поблизу скверу навпроти гімназії № 4);

- бульв. Дружби Народів (поблизу будинку № 1);

- м-ні Привокзальному (територія стоянки);

- вул. Рівненській (поблизу АЗС «Shell»);

- вул. Володимирській (район МКБ, кінцева зупинка тролейбусів).



Згодом через численні порушення припинили роботу



Начальниця управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що на території міста пропонують залишити лише 2 ярмарки. Зокрема, продаватимуть сільськогосподарську продукцію на території між будинками №18 та №20 на проспекті Соборності та на вулиці Глушець (поблизу скверу навпроти гімназії №4). Ярмарок на Соборності працюватиме щовівторка і щоп’ятниці, на Глушець – щочетверга та щосуботи.



«Ці ярмарки організовувала асоціація фермерів. Ми провели з ними консультацію і вони вирішили, що ці два місця є найпрактичнішими з точки зору дотримання карантинних вимог», - відзначила Рибай.





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