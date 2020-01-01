Волинянин збирається судитися з медиками, які розкрили журналістам лікарську таємницю
Сьогодні, 16:22
Ексдиректор володимир-волинської школи Ігор Подзізей збирається судитися з медиками, які розкрили журналістам лікарську таємницю. Чоловік хворіє на коронавірус і переконаний, що хтось із персоналу КП “Володимир-Волинське ТМО” розказав про його діагноз місцевому виданню. А те оприлюднило персональні дані пацієнта на своєму сайті.
Про це Ігор Подзізей розповів у коментарі 12 каналу.
Як запідозрив хворобу?
Ігор Подзізей каже, що симптомів коронавірусу у нього не було – одного дня просто піднялася температура. Сімейна лікарка записала його на прийом, однак тестуватися на коронавірус не відправила.
“Тестують лише тих, в кого є симптоми: кашель, ускладнене дихання тощо. Висока температура тоді до таких симптомів не належала”, – пояснив чоловік.
Та він вирішив перестрахуватися й наполіг на перевірці. Спочатку провели експрес-тест, який показав негативний результат. Потім взяли аналізи для ПЛР-тесту, однак чекати на результати довелося 9 днів.
“Всі ці дні я провів удома. Я достатньо свідомий, щоб не наражати на небезпеку людей, хоч тоді діагноз ще не був підтверджений. За крайньої потреби вийти я користувався усіма засобами захисту”, – наголосив пацієнт.
Результати тесту виявилися позитивними.
Інформацію про хворобу оприлюднили вже наступного дня
Підтвердження діагнозу Ігор Подзізей отримав близько 21 години вечора. Каже, що в лікарні того дня його приймали, як і годиться за протоколом, з врахуванням усіх необхідних процедур.
А близько 11:00 наступного дня пацієнт виявив, що про його хворобу вже написали у ЗМІ. Таку інформацію (з прізвищем та ім’ям пацієнта) опублікувало інтернет-видання “Княжий град”.
“Знайомі подзвонили, сказали, що про мене написали в “Княжому граді”. Скинули посилання. Я на той момент ще нікому не встиг сказати про хворобу, знали лише лікарі. Я одаразу звернувся до медиків і пригрозив подати до суду. З виданням я зв’язатися не міг, бо не знайомий особисто з редакторкою. Але погроза лікарям спрацювала – прізвище з публікації прибрали”, – розповідає Ігор Подзізей.
Зараз публікація виглядає так:
Ігор Подзізей написав пост у фейсбуці, де обурюється вчинком редакторки сайту “Княжий град” Вікторії Махновської, яка оприлюднила його дані, а також діями в.о. головного лікаря Володимир-Волинського ТМО Тетяни Ващук. Чоловік переконаний, що вона причетна до розголошення лікарської таємниці.
Також у дописі він показав, як виглядала публікація до редагування:
“Вікторія Махновська пише чергову “новину” уже, незважаючи ні на які принципи ні професійної, ні людської етики. Вона пише моє ім’я та прізвище, діагноз”, – обурюється Ігор Подзізей.
Що каже редакторка видання?
Вікторія Махновська пояснила, що вважала за необхідне опублікувати ім’я та прізвище, мовляв Ігор Подзізей публічна особа. Про це йдеться у її блозі на сайті “Княжий град”:
“Це інформація з підвищеною зацікавленістю, а отже і є суспільно важливою, оскільки інфікований має велике коло знайомих та є громадсько активним”.
Як коментують в медзакладі?
Журналісти намагалися почути позицію т.в.о. головного лікаря КП “Володимир-Волинське ТМО”, кілька разів телефували в приймальню, де їх постійно просили зачекати. Однак Тетяна Ващук так і не вийшла на зв’язок.
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Про це Ігор Подзізей розповів у коментарі 12 каналу.
Як запідозрив хворобу?
Ігор Подзізей каже, що симптомів коронавірусу у нього не було – одного дня просто піднялася температура. Сімейна лікарка записала його на прийом, однак тестуватися на коронавірус не відправила.
“Тестують лише тих, в кого є симптоми: кашель, ускладнене дихання тощо. Висока температура тоді до таких симптомів не належала”, – пояснив чоловік.
Та він вирішив перестрахуватися й наполіг на перевірці. Спочатку провели експрес-тест, який показав негативний результат. Потім взяли аналізи для ПЛР-тесту, однак чекати на результати довелося 9 днів.
“Всі ці дні я провів удома. Я достатньо свідомий, щоб не наражати на небезпеку людей, хоч тоді діагноз ще не був підтверджений. За крайньої потреби вийти я користувався усіма засобами захисту”, – наголосив пацієнт.
Результати тесту виявилися позитивними.
Інформацію про хворобу оприлюднили вже наступного дня
Підтвердження діагнозу Ігор Подзізей отримав близько 21 години вечора. Каже, що в лікарні того дня його приймали, як і годиться за протоколом, з врахуванням усіх необхідних процедур.
А близько 11:00 наступного дня пацієнт виявив, що про його хворобу вже написали у ЗМІ. Таку інформацію (з прізвищем та ім’ям пацієнта) опублікувало інтернет-видання “Княжий град”.
“Знайомі подзвонили, сказали, що про мене написали в “Княжому граді”. Скинули посилання. Я на той момент ще нікому не встиг сказати про хворобу, знали лише лікарі. Я одаразу звернувся до медиків і пригрозив подати до суду. З виданням я зв’язатися не міг, бо не знайомий особисто з редакторкою. Але погроза лікарям спрацювала – прізвище з публікації прибрали”, – розповідає Ігор Подзізей.
Зараз публікація виглядає так:
Ігор Подзізей написав пост у фейсбуці, де обурюється вчинком редакторки сайту “Княжий град” Вікторії Махновської, яка оприлюднила його дані, а також діями в.о. головного лікаря Володимир-Волинського ТМО Тетяни Ващук. Чоловік переконаний, що вона причетна до розголошення лікарської таємниці.
Також у дописі він показав, як виглядала публікація до редагування:
“Вікторія Махновська пише чергову “новину” уже, незважаючи ні на які принципи ні професійної, ні людської етики. Вона пише моє ім’я та прізвище, діагноз”, – обурюється Ігор Подзізей.
Що каже редакторка видання?
Вікторія Махновська пояснила, що вважала за необхідне опублікувати ім’я та прізвище, мовляв Ігор Подзізей публічна особа. Про це йдеться у її блозі на сайті “Княжий град”:
“Це інформація з підвищеною зацікавленістю, а отже і є суспільно важливою, оскільки інфікований має велике коло знайомих та є громадсько активним”.
Як коментують в медзакладі?
Журналісти намагалися почути позицію т.в.о. головного лікаря КП “Володимир-Волинське ТМО”, кілька разів телефували в приймальню, де їх постійно просили зачекати. Однак Тетяна Ващук так і не вийшла на зв’язок.
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