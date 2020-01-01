вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин збирається судитися з медиками, які розкрили журналістам лікарську таємницю

Волинянин збирається судитися з медиками, які розкрили журналістам лікарську таємницю
Ексдиректор володимир-волинської школи Ігор Подзізей збирається судитися з медиками, які розкрили журналістам лікарську таємницю. Чоловік хворіє на коронавірус і переконаний, що хтось із персоналу КП “Володимир-Волинське ТМО” розказав про його діагноз місцевому виданню. А те оприлюднило персональні дані пацієнта на своєму сайті.

Про це Ігор Подзізей розповів у коментарі 12 каналу.

Як запідозрив хворобу?

Ігор Подзізей каже, що симптомів коронавірусу у нього не було – одного дня просто піднялася температура. Сімейна лікарка записала його на прийом, однак тестуватися на коронавірус не відправила.

“Тестують лише тих, в кого є симптоми: кашель, ускладнене дихання тощо. Висока температура тоді до таких симптомів не належала”, – пояснив чоловік.

Та він вирішив перестрахуватися й наполіг на перевірці. Спочатку провели експрес-тест, який показав негативний результат. Потім взяли аналізи для ПЛР-тесту, однак чекати на результати довелося 9 днів.

“Всі ці дні я провів удома. Я достатньо свідомий, щоб не наражати на небезпеку людей, хоч тоді діагноз ще не був підтверджений. За крайньої потреби вийти я користувався усіма засобами захисту”, – наголосив пацієнт.

Результати тесту виявилися позитивними.

Інформацію про хворобу оприлюднили вже наступного дня

Підтвердження діагнозу Ігор Подзізей отримав близько 21 години вечора. Каже, що в лікарні того дня його приймали, як і годиться за протоколом, з врахуванням усіх необхідних процедур.

А близько 11:00 наступного дня пацієнт виявив, що про його хворобу вже написали у ЗМІ. Таку інформацію (з прізвищем та ім’ям пацієнта) опублікувало інтернет-видання “Княжий град”.

“Знайомі подзвонили, сказали, що про мене написали в “Княжому граді”. Скинули посилання. Я на той момент ще нікому не встиг сказати про хворобу, знали лише лікарі. Я одаразу звернувся до медиків і пригрозив подати до суду. З виданням я зв’язатися не міг, бо не знайомий особисто з редакторкою. Але погроза лікарям спрацювала – прізвище з публікації прибрали”, – розповідає Ігор Подзізей.

Зараз публікація виглядає так:

Волинянин збирається судитися з медиками, які розкрили журналістам лікарську таємницю

Ігор Подзізей написав пост у фейсбуці, де обурюється вчинком редакторки сайту “Княжий град” Вікторії Махновської, яка оприлюднила його дані, а також діями в.о. головного лікаря Володимир-Волинського ТМО Тетяни Ващук. Чоловік переконаний, що вона причетна до розголошення лікарської таємниці.

Також у дописі він показав, як виглядала публікація до редагування:


“Вікторія Махновська пише чергову “новину” уже, незважаючи ні на які принципи ні професійної, ні людської етики. Вона пише моє ім’я та прізвище, діагноз”, – обурюється Ігор Подзізей.

Що каже редакторка видання?

Вікторія Махновська пояснила, що вважала за необхідне опублікувати ім’я та прізвище, мовляв Ігор Подзізей публічна особа. Про це йдеться у її блозі на сайті “Княжий град”:

“Це інформація з підвищеною зацікавленістю, а отже і є суспільно важливою, оскільки інфікований має велике коло знайомих та є громадсько активним”.

Як коментують в медзакладі?

Журналісти намагалися почути позицію т.в.о. головного лікаря КП “Володимир-Волинське ТМО”, кілька разів телефували в приймальню, де їх постійно просили зачекати. Однак Тетяна Ващук так і не вийшла на зв’язок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянин, звунувачення, медики, коронавірус, ексдиректор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через демонтаж ринку у Луцьку на 8 днів перекриють вулицю в Старому місті
Сьогодні, 16:44
Волинянин збирається судитися з медиками, які розкрили журналістам лікарську таємницю
Сьогодні, 16:22
У Луцьку зберуться науковці, аби врятувати Лесин ясен
Сьогодні, 16:15
У Луцьку фермерські ярмарки будуть лише у двох місцях. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:51
У Луцьку вночі згорів автомобіль BMW
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
Болгарія передасть українським медикам засоби захисту Болгарія передасть українським медикам засоби захисту
20 травень, 06:14
Пояснили, чому були затримки із доплатами волинським медикам Пояснили, чому були затримки із доплатами волинським медикам
20 травень, 01:49
Медики трьох закладів Волині, що в епіцентрі боротьби з COVID-19, нарешті отримають доплати Медики трьох закладів Волині, що в епіцентрі боротьби з COVID-19, нарешті отримають доплати
19 травень, 17:17
У Бельгії лікарі влаштували прем’єр-міністру «коридор презирства і ганьби». ВІДЕО У Бельгії лікарі влаштували прем’єр-міністру «коридор презирства і ганьби». ВІДЕО
18 травень, 06:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через демонтаж ринку у Луцьку на 8 днів перекриють вулицю в Старому місті
Сьогодні, 16:44
 0
Волинянин збирається судитися з медиками, які розкрили журналістам лікарську таємницю
Сьогодні, 16:22
 0
У Луцьку зберуться науковці, аби врятувати Лесин ясен
Сьогодні, 16:15
 0
У Луцьку фермерські ярмарки будуть лише у двох місцях. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:51
 0
У Луцьку вночі згорів автомобіль BMW
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8