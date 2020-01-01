Волинянин збирається судитися з медиками, які розкрили журналістам лікарську таємницю

Ігор Подзізей збирається судитися з медиками, які розкрили журналістам лікарську таємницю. Чоловік хворіє на коронавірус і переконаний, що хтось із персоналу КП “Володимир-Волинське ТМО” розказав про його діагноз місцевому виданню. А те оприлюднило персональні дані пацієнта на своєму сайті.



Про це Ігор Подзізей розповів у коментарі



Як запідозрив хворобу?



Ігор Подзізей каже, що симптомів коронавірусу у нього не було – одного дня просто піднялася температура. Сімейна лікарка записала його на прийом, однак тестуватися на коронавірус не відправила.



“Тестують лише тих, в кого є симптоми: кашель, ускладнене дихання тощо. Висока температура тоді до таких симптомів не належала”, – пояснив чоловік.



Та він вирішив перестрахуватися й наполіг на перевірці. Спочатку провели експрес-тест, який показав негативний результат. Потім взяли аналізи для ПЛР-тесту, однак чекати на результати довелося 9 днів.



“Всі ці дні я провів удома. Я достатньо свідомий, щоб не наражати на небезпеку людей, хоч тоді діагноз ще не був підтверджений. За крайньої потреби вийти я користувався усіма засобами захисту”, – наголосив пацієнт.



Результати тесту виявилися позитивними.



Інформацію про хворобу оприлюднили вже наступного дня



Підтвердження діагнозу Ігор Подзізей отримав близько 21 години вечора. Каже, що в лікарні того дня його приймали, як і годиться за протоколом, з врахуванням усіх необхідних процедур.



А близько 11:00 наступного дня пацієнт виявив, що про його хворобу вже написали у ЗМІ. Таку інформацію (з прізвищем та ім’ям пацієнта) опублікувало інтернет-видання “Княжий град”.



“Знайомі подзвонили, сказали, що про мене написали в “Княжому граді”. Скинули посилання. Я на той момент ще нікому не встиг сказати про хворобу, знали лише лікарі. Я одаразу звернувся до медиків і пригрозив подати до суду. З виданням я зв’язатися не міг, бо не знайомий особисто з редакторкою. Але погроза лікарям спрацювала – прізвище з публікації прибрали”, – розповідає Ігор Подзізей.



Зараз публікація виглядає так:





Ігор Подзізей написав пост у фейсбуці, де обурюється вчинком редакторки сайту “Княжий град” Вікторії Махновської, яка оприлюднила його дані, а також діями в.о. головного лікаря Володимир-Волинського ТМО Тетяни Ващук. Чоловік переконаний, що вона причетна до розголошення лікарської таємниці.



Також у дописі він показав, як виглядала публікація до редагування:





“Вікторія Махновська пише чергову “новину” уже, незважаючи ні на які принципи ні професійної, ні людської етики. Вона пише моє ім’я та прізвище, діагноз”, – обурюється Ігор Подзізей.



Що каже редакторка видання?



Вікторія Махновська пояснила, що вважала за необхідне опублікувати ім’я та прізвище, мовляв Ігор Подзізей публічна особа. Про це йдеться у її блозі на сайті “Княжий град”:



“Це інформація з підвищеною зацікавленістю, а отже і є суспільно важливою, оскільки інфікований має велике коло знайомих та є громадсько активним”.



Як коментують в медзакладі?



Журналісти намагалися почути позицію т.в.о. головного лікаря КП “Володимир-Волинське ТМО”, кілька разів телефували в приймальню, де їх постійно просили зачекати. Однак Тетяна Ващук так і не вийшла на зв’язок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ексдиректор володимир-волинської школизбирається судитися з медиками, які розкрили журналістам лікарську таємницю. Чоловік хворіє на коронавірус і переконаний, що хтось із персоналу КП “Володимир-Волинське ТМО” розказав про його діагноз місцевому виданню. А те оприлюднило персональні дані пацієнта на своєму сайті.Про це Ігор Подзізей розповів у коментарі 12 каналу Ігор Подзізей каже, що симптомів коронавірусу у нього не було – одного дня просто піднялася температура. Сімейна лікарка записала його на прийом, однак тестуватися на коронавірус не відправила.“Тестують лише тих, в кого є симптоми: кашель, ускладнене дихання тощо. Висока температура тоді до таких симптомів не належала”, – пояснив чоловік.Та він вирішив перестрахуватися й наполіг на перевірці. Спочатку провели експрес-тест, який показав негативний результат. Потім взяли аналізи для ПЛР-тесту, однак чекати на результати довелося 9 днів.“Всі ці дні я провів удома. Я достатньо свідомий, щоб не наражати на небезпеку людей, хоч тоді діагноз ще не був підтверджений. За крайньої потреби вийти я користувався усіма засобами захисту”, – наголосив пацієнт.Результати тесту виявилися позитивними.Підтвердження діагнозу Ігор Подзізей отримав близько 21 години вечора. Каже, що в лікарні того дня його приймали, як і годиться за протоколом, з врахуванням усіх необхідних процедур.А близько 11:00 наступного дня пацієнт виявив, що про його хворобу вже написали у ЗМІ. Таку інформацію (з прізвищем та ім’ям пацієнта) опублікувало інтернет-видання “Княжий град”.“Знайомі подзвонили, сказали, що про мене написали в “Княжому граді”. Скинули посилання. Я на той момент ще нікому не встиг сказати про хворобу, знали лише лікарі. Я одаразу звернувся до медиків і пригрозив подати до суду. З виданням я зв’язатися не міг, бо не знайомий особисто з редакторкою. Але погроза лікарям спрацювала – прізвище з публікації прибрали”, – розповідає Ігор Подзізей.Зараз публікація виглядає так:Ігор Подзізей написав пост у фейсбуці, де обурюється вчинком редакторки сайту “Княжий град” Вікторії Махновської, яка оприлюднила його дані, а також діями в.о. головного лікаря Володимир-Волинського ТМО Тетяни Ващук. Чоловік переконаний, що вона причетна до розголошення лікарської таємниці.Також у дописі він показав, як виглядала публікація до редагування:“Вікторія Махновська пише чергову “новину” уже, незважаючи ні на які принципи ні професійної, ні людської етики. Вона пише моє ім’я та прізвище, діагноз”, – обурюється Ігор Подзізей.Вікторія Махновська пояснила, що вважала за необхідне опублікувати ім’я та прізвище, мовляв Ігор Подзізей публічна особа. Про це йдеться у її блозі на сайті “Княжий град”:“Це інформація з підвищеною зацікавленістю, а отже і є суспільно важливою, оскільки інфікований має велике коло знайомих та є громадсько активним”.Журналісти намагалися почути позицію т.в.о. головного лікаря КП “Володимир-Волинське ТМО”, кілька разів телефували в приймальню, де їх постійно просили зачекати. Однак Тетяна Ващук так і не вийшла на зв’язок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію