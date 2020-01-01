Загибель синів об’єднала родини: спогади про двох полеглих на Донбасі лучан. ВІДЕО

Володимир Прокопчук і Олександр Войчук.



Хлопці росли в одному будинку і обоє на початку травня 2014-го року пішли захищати ціліснісність і незалежність України. Того ж року загинули. Володимир – під Волновахою, Олександр – під Іловайськом, - пише



Нагадаємо, 22 травня –



У будинку на бульварі Дружби народів де жили друзі, нині розміщені меморіальні дошки пам’яті Героїв АТО Володимира Прокопчука та Олександра Войчука. Під світлинами бійців наразі ростуть квіти.



"Квітник зробили в пам’ять Вови, та в пам’ять Саші”, — каже сусідка Ніна Каврос.



Жінка знала хлопців з дитинства. Розповідає, що Володимира забрали до війська навесні 2014-го. Це була перша хвиля мобілізації, юнакові тоді було 23.



Потім був бій під Волновахою Донецької області. 22 травня 2014-го року зранку блокпост із бійцями 51-ї бригади обстріляли бойовики. Володимир Прокопчук отримав поранення, що виявилися несумісними із життям.



“Як взнали, що він загинув, це був четвер, а привезли його в понеділок (це 5 днів), то в хату не можна було зайти, там одні крики були, дуже важко...”, - згадує сусідка родини Прокопчуків Валентина Яцело.



Сьогодні ж, 22 травня, пам’ять загиблих Володимира Прокопчука і Олександра Войчука прийшов вшанувати друг Дмитро Каврос. Каже, що Володя був добрий, надійний і здатний на несподівані вчинки.



“Любив цукерки «Ромашка». Дуже сильно любив, завжди їх привозимо йому на могилу. Сумуємо за ним, дуже тяжко втратити такого друга.”, - говорить товариш Володимира Прокопчука Дмитро Каврос.



Загибель синів об’єднала родини Прокопчуків і Войчуків. Хлопці росли в одному гуртожитку. Одного дня – на початку травня 2014 року – їх мобілізували, розповідає мама Олександра Войчука Тетяна.



“Вони пішли в один день, но попали не в один взвод, разом не були, тому що Саша був мінометник, а Вова – в танковій. Вова назвав нас ще сестрами. Каже: тьоть Таня, ви з мамою, як сестри і з того часу ми говоримо, що ми – названі сестри", розповідає мама Олександра Войчука Тетяна.



5 місяців мама Олександра шукала тіло загиблого сина, увесь цей час його вважали безвісти зниклим.



"29 січня ми його перехоронили в Гаразджі, вся волокита з документами, ДНК", - з сумом згадує Тетяна Войчук.



Спогади, фотографії і меморіальна дошка – це все, що нині нагадує про Олександра, каже пані Тетяна. Він загинув у 25 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час бойових дій у східних областях України загинули лучаниХлопці росли в одному будинку і обоє на початку травня 2014-го року пішли захищати ціліснісність і незалежність України. Того ж року загинули. Володимир – під Волновахою, Олександр – під Іловайськом, - пише Суспільне Нагадаємо, 22 травня – річниця трагедії під Волновахою, в результаті якої загинули 18 військовослужбовців колишньої 51-ої бригади.У будинку на бульварі Дружби народів де жили друзі, нині розміщені меморіальні дошки пам’яті Героїв АТО Володимира Прокопчука та Олександра Войчука. Під світлинами бійців наразі ростуть квіти."Квітник зробили в пам’ять Вови, та в пам’ять Саші”, — каже сусідкаЖінка знала хлопців з дитинства. Розповідає, що Володимира забрали до війська навесні 2014-го. Це була перша хвиля мобілізації, юнакові тоді було 23.Потім був бій під Волновахою Донецької області. 22 травня 2014-го року зранку блокпост із бійцями 51-ї бригади обстріляли бойовики. Володимир Прокопчук отримав поранення, що виявилися несумісними із життям.“Як взнали, що він загинув, це був четвер, а привезли його в понеділок (це 5 днів), то в хату не можна було зайти, там одні крики були, дуже важко...”, - згадує сусідка родини ПрокопчуківСьогодні ж, 22 травня, пам’ять загиблих Володимира Прокопчука і Олександра Войчука прийшов вшанувати друг. Каже, що Володя був добрий, надійний і здатний на несподівані вчинки.“Любив цукерки «Ромашка». Дуже сильно любив, завжди їх привозимо йому на могилу. Сумуємо за ним, дуже тяжко втратити такого друга.”, - говорить товариш Володимира Прокопчука Дмитро Каврос.Загибель синів об’єднала родини Прокопчуків і Войчуків. Хлопці росли в одному гуртожитку. Одного дня – на початку травня 2014 року – їх мобілізували, розповідає мама Олександра Войчука Тетяна.“Вони пішли в один день, но попали не в один взвод, разом не були, тому що Саша був мінометник, а Вова – в танковій. Вова назвав нас ще сестрами. Каже: тьоть Таня, ви з мамою, як сестри і з того часу ми говоримо, що ми – названі сестри", розповідає мама Олександра Войчука Тетяна.5 місяців мама Олександра шукала тіло загиблого сина, увесь цей час його вважали безвісти зниклим."29 січня ми його перехоронили в Гаразджі, вся волокита з документами, ДНК", - з сумом згадує Тетяна Войчук.Спогади, фотографії і меморіальна дошка – це все, що нині нагадує про Олександра, каже пані Тетяна. Він загинув у 25 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію