На Волині судитимуть злодія-рецидивіста

Мешканця Горохівського району судитимуть за грабіж.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Так, 28 березня цього року раніше судимий нетверезий 21-річний молодик зайшов у будинок мешканця одного з сіл Горохівського району і, всупереч волі 59-річного власника, забрав у нього електроінструменти (електроплитку, музичний центр, дриль) та інше майно на суму 3300 гривень.Невдовзі обвинувачений у скоєнні цього злочину чоловік постане перед судом.До слова, за вчинення грабежу з проникненням у житло санкцією ч.3 ст. 186 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років позбавлення волі.