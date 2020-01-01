На Волині судитимуть злодія-рецидивіста
Сьогодні, 18:42
Мешканця Горохівського району судитимуть за грабіж.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Так, 28 березня цього року раніше судимий нетверезий 21-річний молодик зайшов у будинок мешканця одного з сіл Горохівського району і, всупереч волі 59-річного власника, забрав у нього електроінструменти (електроплитку, музичний центр, дриль) та інше майно на суму 3300 гривень.
Невдовзі обвинувачений у скоєнні цього злочину чоловік постане перед судом.
До слова, за вчинення грабежу з проникненням у житло санкцією ч.3 ст. 186 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Так, 28 березня цього року раніше судимий нетверезий 21-річний молодик зайшов у будинок мешканця одного з сіл Горохівського району і, всупереч волі 59-річного власника, забрав у нього електроінструменти (електроплитку, музичний центр, дриль) та інше майно на суму 3300 гривень.
Невдовзі обвинувачений у скоєнні цього злочину чоловік постане перед судом.
До слова, за вчинення грабежу з проникненням у житло санкцією ч.3 ст. 186 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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