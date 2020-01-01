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На Волині судитимуть злодія-рецидивіста

На Волині судитимуть злодія-рецидивіста
Мешканця Горохівського району судитимуть за грабіж.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Так, 28 березня цього року раніше судимий нетверезий 21-річний молодик зайшов у будинок мешканця одного з сіл Горохівського району і, всупереч волі 59-річного власника, забрав у нього електроінструменти (електроплитку, музичний центр, дриль) та інше майно на суму 3300 гривень.

Невдовзі обвинувачений у скоєнні цього злочину чоловік постане перед судом.

До слова, за вчинення грабежу з проникненням у житло санкцією ч.3 ст. 186 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років позбавлення волі.

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Теги: суд, злодій-рецидевіст, Волинь
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