Волинські дорожники проінспектували та усунули недоліки на автошляхах. ФОТО





Служба автомобільних доріг у Волинській області, як і всі підприємства та організації, що входять до сфери управління "Укравтодору", вкотре долучилась до проведення "Тижня безпеки дорожнього руху", який цьогоріч в Україні проходив з 12 по 17 травня,



Мета цього заходу - це привернення уваги суспільства до проблеми смертності та травматизму на дорогах і пошук шляхів для вирішення цієї глобальної проблеми.



У цей період для покращення стану безпеки руху на автошляхах державного значення, що проходять територією Волинської області, виконали ряд заходів.



Зокрема, провели перевірку автомобільних доріг державного значення в межах розташування 31 навчального закладу, шкіл, дитячих садків на їх відповідність схемам організації дорожнього руху, на 8 із них виявили та усунили недоліки.



Перевірили наявність попереджувальних дорожніх знаків та інформаційних панно у двох місцях концентрації ДТП і на 13 ділянках з підвищеною аварійністю.



До належного санітарного стану привели 76 зупинок громадського транспорту, автопавільйонів та елементів санітарного облаштування.



Також здійснили перевірку облаштування місць проведення дорожніх робіт, 5 із них привели у відповідність до вимог встановлених ДСТУ 8749:2017.



Не залишились поза увагою і підходи до залізничних переїздів, яких на автодорогах державного значення налічується 24. За результатами обстеження з/д переїздів виявили ряд недоліків в їх експлуатаційному утриманні, які було доведено до відома відповідних підрядних підприємств та усунено ними.



Зокрема, на 19-ти підходах до залізничних переїздів забезпечили нормативну видимість, на 16-ти встановили або ж замінили дорожні знаки. Окрім того, провели вирубку дерево-кущової порослі на 350 м2 в межах смуги відведення автомобільних доріг державного значення на підходах до залізничних переїздів.



Тако додають, усього протягом січня-травня поточного року для покращення стану безпеки руху на автошляхах державного значення Волинської області замінили 175 дорожніх знаків та 141 напрямних стовпчиків, відремонтували 500 м бар’єрного огородження, нанесли 7 км ліній дорожньої розмітки та поновили дорожню розмітку на 32 пішохідних переходах, ліквідували вибоїни на дорожньому покритті загальною площею близько 30 тис. м2, для забезпечення видимості вирубили поросль вздовж 106 км та виконали ряд інших заходів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху, що проголошене ООН на 2011-2020 роки, в усьому світі проводяться "Тижні безпеки дорожнього руху".Служба автомобільних доріг у Волинській області, як і всі підприємства та організації, що входять до сфери управління "Укравтодору", вкотре долучилась до проведення "Тижня безпеки дорожнього руху", який цьогоріч в Україні проходив з 12 по 17 травня, повідомляє САД у Волинській області.Мета цього заходу - це привернення уваги суспільства до проблеми смертності та травматизму на дорогах і пошук шляхів для вирішення цієї глобальної проблеми.У цей період для покращення стану безпеки руху на автошляхах державного значення, що проходять територією Волинської області, виконали ряд заходів.Зокрема, провели перевірку автомобільних доріг державного значення в межах розташування 31 навчального закладу, шкіл, дитячих садків на їх відповідність схемам організації дорожнього руху, на 8 із них виявили та усунили недоліки.Перевірили наявність попереджувальних дорожніх знаків та інформаційних панно у двох місцях концентрації ДТП і на 13 ділянках з підвищеною аварійністю.До належного санітарного стану привели 76 зупинок громадського транспорту, автопавільйонів та елементів санітарного облаштування.Також здійснили перевірку облаштування місць проведення дорожніх робіт, 5 із них привели у відповідність до вимог встановлених ДСТУ 8749:2017.Не залишились поза увагою і підходи до залізничних переїздів, яких на автодорогах державного значення налічується 24. За результатами обстеження з/д переїздів виявили ряд недоліків в їх експлуатаційному утриманні, які було доведено до відома відповідних підрядних підприємств та усунено ними.Зокрема, на 19-ти підходах до залізничних переїздів забезпечили нормативну видимість, на 16-ти встановили або ж замінили дорожні знаки. Окрім того, провели вирубку дерево-кущової порослі на 350 м2 в межах смуги відведення автомобільних доріг державного значення на підходах до залізничних переїздів.Тако додають, усього протягом січня-травня поточного року для покращення стану безпеки руху на автошляхах державного значення Волинської області замінили 175 дорожніх знаків та 141 напрямних стовпчиків, відремонтували 500 м бар’єрного огородження, нанесли 7 км ліній дорожньої розмітки та поновили дорожню розмітку на 32 пішохідних переходах, ліквідували вибоїни на дорожньому покритті загальною площею близько 30 тис. м2, для забезпечення видимості вирубили поросль вздовж 106 км та виконали ряд інших заходів.

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