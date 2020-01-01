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У Пакистані розбився пасажирський літак: на борту було понад 100 людей. ФОТО

У Пакистані розбився пасажирський літак: на борту було понад 100 людей. ФОТО
У Пакистані літак Airbus A320, що прямував із Лахора в Карачі, розбився 22 травня поряд із аеропортом призначення. Повітряне судно із 107 особами на борту впало на житлові райони.

Майже 100 пасажирів і членів екіпажу лайнера загинули, деякі ЗМІ заявили про двох осіб, які вижили. Відео з місця авіакатастрофи з'явилися в мережі, - пише Обозреватель.

За попередньою інформацією, літак різко втратив висоту та впав прямо на житлові будинки. В результаті були пошкоджені щонайменше чотири споруди.

До району катастрофи спрямували рятувальників та армійські підрозділи. Про жертв спершу не повідомлялося, та й інформація про кількість пасажирів на борту літака, який зазнав аварії, у різних джерелах відрізнялася.

"Літак розбився в Карачі. Ми намагаємося підтвердити кількість пасажирів, але попередньо це 99 пасажирів і вісім членів екіпажу", – сказав згодом представник авіаційного управління країни Абдул Саттар Хохар.

Тоді як у мережі продовжували публікувати фото й відео з уламками лайнера, розтрощені будинки та автомобілі, розкидані по всьому району.

Зазначалося, що літак здійснював внутрішній рейс PK8303. З огляду на дані сервісу Flightradar24, Airbus A320-214 вилетів із Лахора о 13:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) і мав приземлитися в Карачі о 14:45. Розбився він приблизно за 4 км від Міжнародного аеропорту Джинна в Карачі під час заходу на посадку.

Пакистанські військові підкреслили, що сили безпеки країни стягнули в район авіакатастрофи свої пошукові групи, а також задіяли вертольоти для огляду місця аварії та надання допомоги в проведених рятувальних операціях. Тоді як медики розгорнули польовий госпіталь.

Пізніше мер міста Карачі заявив, що в авіакатастрофі пасажирського літака Airbus A320 в Пакистані начебто не вижив жоден зі 107 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту.

Водночас у Twitter опублікували нібито переговори екіпажу лайнера, що розбився, і список його пасажирів, не вказавши джерела інформації.

Згідно з цими даними, пілот "заявив про втрату двигуна, після чого диспетчер повідомив про доступ до злітно-посадкової смуги". Слідом за цим пілот передав сигнал лиха.

За іншими даними, екіпаж судна повідомляв диспетчеру, що шасі не відкриваються. Літак зробив кілька кіл над аеропортом, після чого впав прямо в житловому секторі. Диспетчер втратив зв'язок з екіпажем за хвилину до аварії.

А пізніше в мережі з'явилася інформація, нібито президент одного з найбільших пакистанських банків Зафар Масуд вижив після катастрофи лайнера в Карачі. Журналісти опублікували відео, як його виносять із місця трагедії, зазначивши, що чоловік є в списках тих, хто був на борту.

Зазначається, що катастрофа трапилася через декілька днів після того, як Пакистан видав дозвіл на відновлення комерційних рейсів усередині країни в межах пом'якшення карантину через пандемію.

Як повідомили OBOZREVATEL у Міністерстві закордонних справ України, інформацію про можливе перебування на борту пакистанського літака українців нині перевіряють.

У Пакистані розбився пасажирський літак: на борту було понад 100 людей. ФОТО
У Пакистані розбився пасажирський літак: на борту було понад 100 людей. ФОТО
У Пакистані розбився пасажирський літак: на борту було понад 100 людей. ФОТО
У Пакистані розбився пасажирський літак: на борту було понад 100 людей. ФОТО
У Пакистані розбився пасажирський літак: на борту було понад 100 людей. ФОТО
У Пакистані розбився пасажирський літак: на борту було понад 100 людей. ФОТО

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Теги: Пакистан, трагедія, авіакатастрофа
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