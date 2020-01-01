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На «Ягодині» в автівці знайшли контрабандний товар норвезької компанії. ФОТО

На «Ягодині» в автівці знайшли контрабандний товар норвезької компанії. ФОТО
На митному посту «Ягодин» виявили вантаж з гуманітарною допомогою понад 14 тисяч одиниць незадекларованого товару.

Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

Так, 20 травня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України. Відповідно до поданих до митного контролю документів, слідував вантаж «гуманітарна допомога», від релігійної громади.

В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили незадекларований товар в кількості понад 14 тисяч найменувань загальною вартістю 94,5 тисяч гривень.

Таким чином громадянка Королівства Норвегії, представник компанії відправника через громадянина України намагалась незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

На «Ягодині» в автівці знайшли контрабандний товар норвезької компанії. ФОТО
На «Ягодині» в автівці знайшли контрабандний товар норвезької компанії. ФОТО
На «Ягодині» в автівці знайшли контрабандний товар норвезької компанії. ФОТО


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Теги: контрабанда, Ягодин, вантажівка
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