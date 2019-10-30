У Рованцях горів недобудований приватний будинок
Сьогодні, 18:29
У селі Рованці, що під Луцьком, у післяобідню пору сьогодні, 22 травня, горів недобудований приватний будинок.
Відео пожежі у фейсбуці оприлюднив користувач Василий Остряк.
Факт пожежі підтвердили у пресслужбі волинських надзвичайників.
Розповіли, що о 16:59 пожежу вдалося локалізувати, через 20 хвилин – погасити повністю.
Для ліквідації пожежі задіяли три пожежних авто та працювали 12 людей особового складу 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинскій області.
Вогонь частково знищив будинок. Причину наразі встановлюють.
Головне фото - ілюстративне.
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Відео пожежі у фейсбуці оприлюднив користувач Василий Остряк.
Факт пожежі підтвердили у пресслужбі волинських надзвичайників.
Розповіли, що о 16:59 пожежу вдалося локалізувати, через 20 хвилин – погасити повністю.
Для ліквідації пожежі задіяли три пожежних авто та працювали 12 людей особового складу 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинскій області.
Вогонь частково знищив будинок. Причину наразі встановлюють.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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