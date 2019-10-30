У Рованцях горів недобудований приватний будинок





Відео пожежі у фейсбуці Василий Остряк.



Факт пожежі підтвердили у пресслужбі волинських надзвичайників.



Розповіли, що о 16:59 пожежу вдалося локалізувати, через 20 хвилин – погасити повністю.



Для ліквідації пожежі задіяли три пожежних авто та працювали 12 людей особового складу 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинскій області.



Вогонь частково знищив будинок. Причину наразі встановлюють.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці, що під Луцьком, у післяобідню пору сьогодні, 22 травня, горів недобудований приватний будинок.Відео пожежі у фейсбуці оприлюднив користувачФакт пожежі підтвердили у пресслужбі волинських надзвичайників.Розповіли, що о 16:59 пожежу вдалося локалізувати, через 20 хвилин – погасити повністю.Для ліквідації пожежі задіяли три пожежних авто та працювали 12 людей особового складу 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинскій області.Вогонь частково знищив будинок. Причину наразі встановлюють.

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