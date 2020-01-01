23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження лікар-акушер-гінеколог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України Ірина Назаренко.
Також день народження 23 травня у хормейстера, фольклориста, заслуженого працівника культури України Євгена Гіщинського.
Вітаємо їх зі святом та зичимо здоров’я, благополуччя й життєвих перемог.
Свято сьогодні і в жінок, які носять ім’я Таїсія, – у них день ангела.
Щиро бажаємо іменинникам радості від життя і любові від рідних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також день народження 23 травня у хормейстера, фольклориста, заслуженого працівника культури України Євгена Гіщинського.
Вітаємо їх зі святом та зичимо здоров’я, благополуччя й життєвих перемог.
Свято сьогодні і в жінок, які носять ім’я Таїсія, – у них день ангела.
Щиро бажаємо іменинникам радості від життя і любові від рідних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку під час аварії постраждав чоловік. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 00:23
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волиняни стали переможцями міжнародних конкурсів. ФОТО
22 травень, 23:04
Луцька художниця показала написані під час карантину картини. ФОТО
22 травень, 22:27