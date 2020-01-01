Судили трьох поляків, які ображали та погрожували українській родині у Кракові





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А все почалося ще в серпні 2016 року. Дві подруги влаштували вечірку. Випили, вийшли на балкон і почули розмову українською мовою. Поверхом вище мешкала родина з України. Дві польки, підігріті алкоголем, почали ображати ій принижувати чоловіка та жінку, використовуючи нецензурну лексику та підкреслюючи їхню національність.



Українці спочатку сховалися в квартирі, але через деякий час агресивні жінки піднялися сходами до них та продовжували кричати „k...wy ukraińskie i ruskie” й „wyp... do siebie”. Коли хлопець вийшов заспокоїти двох подруг, одна з них почала кричати. Їй на допомогу прибіг її партнер з ножем у руках й почав ним погрожувати. Пара з України змушена була викликати поліцію.



Ніхто з поляків, учасників інциденту, не зізнався в скоєному. На суді вони вказали, що не пам'ятають подій того дня. Ключову роль відіграли показання сусідки. Суд визнав, що громадянин України захищав свої права і адекватно поводився відповідно до ситуації.



Поляка, який погрожував ножем засудили до 8 місяців позбавлення волі. На думку суддів, це справедливе покарання для нього, враховуючи, що він перебував на достроковому звільненні. Раніше чоловік притягувався до відповідальності за майнові та наркотичні злочини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Апеляційний Суд у Кракові залишив у силі вирок 8 місяців позбавлення волі для поляка, який погрожував громадянину України через національну неприязнь.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт “Gazeta Krakowska”, обвинувачення у цій справі також отримали дві жінки. Одна отримала 10 місяців обмеження волі і має обов’язково відпрацювати 20 годин на громадських роботах, а її подруга - 5 місяців обмеження волі.А все почалося ще в серпні 2016 року. Дві подруги влаштували вечірку. Випили, вийшли на балкон і почули розмову українською мовою. Поверхом вище мешкала родина з України. Дві польки, підігріті алкоголем, почали ображати ій принижувати чоловіка та жінку, використовуючи нецензурну лексику та підкреслюючи їхню національність.Українці спочатку сховалися в квартирі, але через деякий час агресивні жінки піднялися сходами до них та продовжували кричати „k...wy ukraińskie i ruskie” й „wyp... do siebie”. Коли хлопець вийшов заспокоїти двох подруг, одна з них почала кричати. Їй на допомогу прибіг її партнер з ножем у руках й почав ним погрожувати. Пара з України змушена була викликати поліцію.Ніхто з поляків, учасників інциденту, не зізнався в скоєному. На суді вони вказали, що не пам'ятають подій того дня. Ключову роль відіграли показання сусідки. Суд визнав, що громадянин України захищав свої права і адекватно поводився відповідно до ситуації.Поляка, який погрожував ножем засудили до 8 місяців позбавлення волі. На думку суддів, це справедливе покарання для нього, враховуючи, що він перебував на достроковому звільненні. Раніше чоловік притягувався до відповідальності за майнові та наркотичні злочини.

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