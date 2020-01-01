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Сили є, треба кошти, – луцький забудовник про іпотеку. ФОТО

Сили є, треба кошти, – луцький забудовник про іпотеку. ФОТО
Через карантин та багато інших чинників, нині українці не можуть собі дозволити купити житло. Вигідна іпотека могла б змінити ситуацію як для жителів країни, так і для будівництва й інших суміжних галузей.

Про це 22 травня під час круглого столу розповів відомий забудовник Волині Андрій Разумовський. Захід «Як відновлювати економіку міста після карантину» організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише ІА "Конкурент".

Модератор заходу, співзасновник Руху Тарас Шкітер поцікавився, як на державному рівні допомогти сфері будівництва вийти на новий рівень після каратину.
Сили є, треба кошти, – луцький забудовник про іпотеку. ФОТО

«У нас майже дійшла до логічного завершення іпотека. Залишається прийняти декілька законів. Із готовим житлом взагалі проблем із реалізацією не було і у нас ні однієї готової квартири в наявності немає. Наступна готова квартира буде через рік. Все інше купили фактично наперед. У нас єдина зараз проблема з поточними платежами клієнтів, які купили квартири. В багатьох є складнощі, оскільки в них зупинився бізнес. Але ми всім даємо можливість платити, як зручно. Бо який же вихід?», – пояснив забудовник.

Та додав, що компанія не почала роботу над новими об’єктами, оскільки не зрозуміло, якою буде надалі ситуація із вірусом та його впливом на економіку.
Сили є, треба кошти, – луцький забудовник про іпотеку. ФОТО

«Якщо говоримо про житло, то фактично треба іпотека і ми злетимо, бо потреба в житлі навіть для міста Луцька в 5 разів більша, ніж ми будуємо сьогодні. Ще треба будувати років 50. Нам до межі забезпечення ще дуже-дуже далеко. Сили є, все є, тільки треба кошти. Іпотека ці кошти дала б. І будівельники «підтягнули» б усі інші сфери», – зауважив Андрій Разумовський.
Сили є, треба кошти, – луцький забудовник про іпотеку. ФОТО

Його підтримав голова правління ПАТ «Едельвіка» Юрій Переходько.

«Те, що ви зачепили іпотеку – то вона буде стосуватися усіх галузей. Якщо дати поштовх, то все піде. Якщо дадуть іпотеку – будується будинок, якщо будується будинок – треба меблі і все інше», – зауважив Юрій Переходько.

На заході були присутні засновник ПП «Страховий туристичний сервіс» Андрій Новосад, депутатка Луцькради Алла Надточій та засновниця Happy Kids Club і приватної школи Years Валентина Галущак.

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Теги: Андрій Розумовський, Свідомі, іпотека
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