Сили є, треба кошти, – луцький забудовник про іпотеку. ФОТО





Про це 22 травня під час круглого столу розповів відомий забудовник Волині Андрій Разумовський. Захід «Як відновлювати економіку міста після карантину» організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський,



Модератор заходу, співзасновник Руху Тарас Шкітер поцікавився, як на державному рівні допомогти сфері будівництва вийти на новий рівень після каратину.



«У нас майже дійшла до логічного завершення іпотека. Залишається прийняти декілька законів. Із готовим житлом взагалі проблем із реалізацією не було і у нас ні однієї готової квартири в наявності немає. Наступна готова квартира буде через рік. Все інше купили фактично наперед. У нас єдина зараз проблема з поточними платежами клієнтів, які купили квартири. В багатьох є складнощі, оскільки в них зупинився бізнес. Але ми всім даємо можливість платити, як зручно. Бо який же вихід?», – пояснив забудовник.



Та додав, що компанія не почала роботу над новими об’єктами, оскільки не зрозуміло, якою буде надалі ситуація із вірусом та його впливом на економіку.



«Якщо говоримо про житло, то фактично треба іпотека і ми злетимо, бо потреба в житлі навіть для міста Луцька в 5 разів більша, ніж ми будуємо сьогодні. Ще треба будувати років 50. Нам до межі забезпечення ще дуже-дуже далеко. Сили є, все є, тільки треба кошти. Іпотека ці кошти дала б. І будівельники «підтягнули» б усі інші сфери», – зауважив Андрій Разумовський.



Його підтримав голова правління ПАТ «Едельвіка» Юрій Переходько.



«Те, що ви зачепили іпотеку – то вона буде стосуватися усіх галузей. Якщо дати поштовх, то все піде. Якщо дадуть іпотеку – будується будинок, якщо будується будинок – треба меблі і все інше», – зауважив Юрій Переходько.



На заході були присутні засновник ПП «Страховий туристичний сервіс» Андрій Новосад, депутатка Луцькради Алла Надточій та засновниця Happy Kids Club і приватної школи Years Валентина Галущак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через карантин та багато інших чинників, нині українці не можуть собі дозволити купити житло. Вигідна іпотека могла б змінити ситуацію як для жителів країни, так і для будівництва й інших суміжних галузей.Про це 22 травня під час круглого столу розповів відомий забудовник ВолиніЗахід «Як відновлювати економіку міста після карантину» організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є пише ІА "Конкурент".Модератор заходу, співзасновник Рухупоцікавився, як на державному рівні допомогти сфері будівництва вийти на новий рівень після каратину.«У нас майже дійшла до логічного завершення іпотека. Залишається прийняти декілька законів. Із готовим житлом взагалі проблем із реалізацією не було і у нас ні однієї готової квартири в наявності немає. Наступна готова квартира буде через рік. Все інше купили фактично наперед. У нас єдина зараз проблема з поточними платежами клієнтів, які купили квартири. В багатьох є складнощі, оскільки в них зупинився бізнес. Але ми всім даємо можливість платити, як зручно. Бо який же вихід?», – пояснив забудовник.Та додав, що компанія не почала роботу над новими об’єктами, оскільки не зрозуміло, якою буде надалі ситуація із вірусом та його впливом на економіку.«Якщо говоримо про житло, то фактично треба іпотека і ми злетимо, бо потреба в житлі навіть для міста Луцька в 5 разів більша, ніж ми будуємо сьогодні. Ще треба будувати років 50. Нам до межі забезпечення ще дуже-дуже далеко. Сили є, все є, тільки треба кошти. Іпотека ці кошти дала б. І будівельники «підтягнули» б усі інші сфери», – зауважив Андрій Разумовський.Його підтримав голова правління ПАТ «Едельвіка»«Те, що ви зачепили іпотеку – то вона буде стосуватися усіх галузей. Якщо дати поштовх, то все піде. Якщо дадуть іпотеку – будується будинок, якщо будується будинок – треба меблі і все інше», – зауважив Юрій Переходько.На заході були присутні засновник ПП «Страховий туристичний сервіс», депутатка Луцькрадита засновниця Happy Kids Club і приватної школи Years

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію