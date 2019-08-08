Майор ЗСУ «зливав» секретну інформацію та хотів втекти до Росії, вкравши літак





Верховний суд залишив без змін судові рішення, згідно з якими екс-майор Збройних сил України засуджений до 12 років позбавлення волі за держзраду. Про це повідомляє



Відзначається, що засуджений перебуває на посаді заступника командира ескадрильї по роботі з особовим складом однієї з військових частин України, екс-майор ЗСУ, з червня по вересень 2014 року займався шпигунством.



Він передавав кураторам з РФ відомості, що становлять державну таємницю. А також зробив спробу заволодіння військовим літаком ЗСУ і перельоту ним на територію РФ.



Екс-майор своєї провини не визнав.



Нагадаємо, у квітні суд заарештував генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за роботу на російські спецслужби.



Ще писалося, що Служба безпеки України викрила у своїх рядах понад півтори тисячі зрадників з 2014 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній заступник командира авіаційної ескадрильї бригади тактичної авіації Повітряних сил засуджений за держзраду.Верховний суд залишив без змін судові рішення, згідно з якими екс-майор Збройних сил України засуджений до 12 років позбавлення волі за держзраду. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.Відзначається, що засуджений перебуває на посаді заступника командира ескадрильї по роботі з особовим складом однієї з військових частин України, екс-майор ЗСУ, з червня по вересень 2014 року займався шпигунством.Він передавав кураторам з РФ відомості, що становлять державну таємницю. А також зробив спробу заволодіння військовим літаком ЗСУ і перельоту ним на територію РФ.Екс-майор своєї провини не визнав.Нагадаємо, у квітні суд заарештував генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за роботу на російські спецслужби.Ще писалося, що Служба безпеки України викрила у своїх рядах понад півтори тисячі зрадників з 2014 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію