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Майор ЗСУ «зливав» секретну інформацію та хотів втекти до Росії, вкравши літак

Майор ЗСУ «зливав» секретну інформацію та хотів втекти до Росії, вкравши літак
Колишній заступник командира авіаційної ескадрильї бригади тактичної авіації Повітряних сил засуджений за держзраду.

Верховний суд залишив без змін судові рішення, згідно з якими екс-майор Збройних сил України засуджений до 12 років позбавлення волі за держзраду. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Відзначається, що засуджений перебуває на посаді заступника командира ескадрильї по роботі з особовим складом однієї з військових частин України, екс-майор ЗСУ, з червня по вересень 2014 року займався шпигунством.

Він передавав кураторам з РФ відомості, що становлять державну таємницю. А також зробив спробу заволодіння військовим літаком ЗСУ і перельоту ним на територію РФ.

Екс-майор своєї провини не визнав.

Нагадаємо, у квітні суд заарештував генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за роботу на російські спецслужби.

Ще писалося, що Служба безпеки України викрила у своїх рядах понад півтори тисячі зрадників з 2014 року.

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Теги: ЗСУ, зрада, кримінал
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