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Відтепер рівень гемоглобіну можна визначити за селфі

Відтепер рівень гемоглобіну можна визначити за селфі
Науковці розробили додаток, який вимірює рівень гемоглобіну за фотографією обличчя, яку зробили на смартфон.

Цей додаток створили дослідники з Університету Індіанаполіса, він може визначити рівень гемоглобіну за допомогою фотографії повік, - пише Здоров'я24.

Рівень гемоглобіну – це один з найпоширеніших клінічних лабораторних аналізів. Він показує кількість речовини в крові, яка переносить кисень до всіх внутрішніх органів.

Тепер його можна проводити без відвідування клініки – це полегшить спостереження за пацієнтами, які перебувають в критичному стані, а також поліпшить догляд в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до лабораторій є обмеженим.

"Новий мобільний підхід дозволить дистанційно вимірювати рівень гемоглобіну крові для виявлення анемії, гострого пошкодження нирок і крововиливи. Пандемія значно підвищила необхідність таких аналізів", – розповів керівник дослідницької групи Янг Кім.

Як працює додаток?
Вчені використовували програмне забезпечення для перетворення камери смартфона в гіперспектральний томограф.

Пілотне клінічне дослідження показало, що похибка в діагностиці при використанні смартфона коливається в межах від 5 до 10%.

Що означає низький гемоглобін

Чим нижчий рівень гемоглобіну, тим менше кисню надходить в тканини та органи людини. Через це порушується функціональність всього організму.

Збільшення гемоглобіну небезпечно тим, що підвищується в'язкість крові. Це може привести до інсульту, інфаркту міокарда, тромбоутворення.

Норма гемоглобіну
у чоловіків – 130-160 (нижня межа – 120, верхня межа – 180),
у жінок – 120-160;
у дітей нормальний рівень гемоглобіну залежить від віку.

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Теги: селфі, аналіз
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