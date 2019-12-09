Відтепер рівень гемоглобіну можна визначити за селфі





Цей додаток створили дослідники з Університету Індіанаполіса, він може визначити рівень гемоглобіну за допомогою фотографії повік, - пише



Рівень гемоглобіну – це один з найпоширеніших клінічних лабораторних аналізів. Він показує кількість речовини в крові, яка переносить кисень до всіх внутрішніх органів.



Тепер його можна проводити без відвідування клініки – це полегшить спостереження за пацієнтами, які перебувають в критичному стані, а також поліпшить догляд в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до лабораторій є обмеженим.



"Новий мобільний підхід дозволить дистанційно вимірювати рівень гемоглобіну крові для виявлення анемії, гострого пошкодження нирок і крововиливи. Пандемія значно підвищила необхідність таких аналізів", – розповів керівник дослідницької групи Янг Кім.



Як працює додаток?

Вчені використовували програмне забезпечення для перетворення камери смартфона в гіперспектральний томограф.



Пілотне клінічне дослідження показало, що похибка в діагностиці при використанні смартфона коливається в межах від 5 до 10%.



Що означає низький гемоглобін



Чим нижчий рівень гемоглобіну, тим менше кисню надходить в тканини та органи людини. Через це порушується функціональність всього організму.



Збільшення гемоглобіну небезпечно тим, що підвищується в'язкість крові. Це може привести до інсульту, інфаркту міокарда, тромбоутворення.



Норма гемоглобіну

у чоловіків – 130-160 (нижня межа – 120, верхня межа – 180),

у жінок – 120-160;

у дітей нормальний рівень гемоглобіну залежить від віку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Науковці розробили додаток, який вимірює рівень гемоглобіну за фотографією обличчя, яку зробили на смартфон.Цей додаток створили дослідники з Університету Індіанаполіса, він може визначити рівень гемоглобіну за допомогою фотографії повік, - пише Здоров'я24 Рівень гемоглобіну – це один з найпоширеніших клінічних лабораторних аналізів. Він показує кількість речовини в крові, яка переносить кисень до всіх внутрішніх органів.Тепер його можна проводити без відвідування клініки – це полегшить спостереження за пацієнтами, які перебувають в критичному стані, а також поліпшить догляд в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до лабораторій є обмеженим."Новий мобільний підхід дозволить дистанційно вимірювати рівень гемоглобіну крові для виявлення анемії, гострого пошкодження нирок і крововиливи. Пандемія значно підвищила необхідність таких аналізів", – розповів керівник дослідницької групиВчені використовували програмне забезпечення для перетворення камери смартфона в гіперспектральний томограф.Пілотне клінічне дослідження показало, що похибка в діагностиці при використанні смартфона коливається в межах від 5 до 10%.Чим нижчий рівень гемоглобіну, тим менше кисню надходить в тканини та органи людини. Через це порушується функціональність всього організму.Збільшення гемоглобіну небезпечно тим, що підвищується в'язкість крові. Це може привести до інсульту, інфаркту міокарда, тромбоутворення.Норма гемоглобінуу чоловіків – 130-160 (нижня межа – 120, верхня межа – 180),у жінок – 120-160;у дітей нормальний рівень гемоглобіну залежить від віку.

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