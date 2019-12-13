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Зеленський відповів на петицію щодо передачі Києво-Печерської лаври ПЦУ

Зеленський відповів на петицію щодо передачі Києво-Печерської лаври ПЦУ
Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо припинення використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою шляхом розірвання договору оренди та передачі її у використання Православній церкві Україні.

У відповіді глава держави заявив, що питаннями оренди Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату займається Кабінет міністрів, - пише УНІАН.

«Відповідно до пункту 5 статті 116 Основного Закону України Кабінет міністрів України здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону», - йдеться у відповіді президента. Зеленський відзначив, що «повноваження Кабінету міністрів у сфері економіки щодо здійснення відповідно до закону управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами, делегування в установленому законом порядку окремих повноважень щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, визначено законом України «Про Кабінет міністрів України» (абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 20)».

Президент вказав, що Кабінет міністрів самостійно визначає об’єкти держвласності, які передаються в управління іншим суб’єктам.

Як повідомляв УНІАН, президента у петиції просили розглянути питання щодо передачі Києво-Печерської Лаври Православній Церкві Україні.

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Теги: релігія, петиція, УПЦ, ПЦУ
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