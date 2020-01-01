В Україні знизиться ціна на газ





Такою буде вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ у рамках спеціальних зобов'язань (ПСО). Про це повідомляє



"Світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, у тому числі – на природний газ. У травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де через ґрунтовну підготовку до попереднього опалювального сезону та теплу зиму накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою - 17,5 млрд куб м" - йдеться в повідомленні.



З початку року ціна за ПСО знизилась на 51%, порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння вартості газу сягнуло 62%.



"У міжопалювальний сезон передумов для зростання цін значно менше, ніж в холодну пору року. Історично низькі ціни, великі запасу газу у європейських та українських сховищах та літній період – все це дозволить зробити плавний та безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку", - зазначив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У травні оптова ціна на природний газ становитме 2,3 тис. грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами).Такою буде вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ у рамках спеціальних зобов'язань (ПСО). Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на пресслужбу компанії."Світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, у тому числі – на природний газ. У травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де через ґрунтовну підготовку до попереднього опалювального сезону та теплу зиму накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою - 17,5 млрд куб м" - йдеться в повідомленні.З початку року ціна за ПСО знизилась на 51%, порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння вартості газу сягнуло 62%."У міжопалювальний сезон передумов для зростання цін значно менше, ніж в холодну пору року. Історично низькі ціни, великі запасу газу у європейських та українських сховищах та літній період – все це дозволить зробити плавний та безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку", - зазначив голова правління "Нафтогазу"

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