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Волинським підліткам, які поламали саджанці в парку, запропонують посадити нові дерева

Волинським підліткам, які поламали саджанці в парку, запропонують посадити нові дерева
У Володимирі-Волинському група підлітків поламала саджанці в міському парку.

Про це повідомляє БУГ.

Інцидет трапився 17 травня у парку "Слов'янський". Група підлітків вночі зламали саджанці дерев. Невдовзі вдалося встановити особи хлопців.

Зазначимо, що хлопців зафіксували камери відеоспостереження, розміщені у парку. Імена їх вже знають правоохоронці.

Як розповідають, підліткам пропонуватимуть посадити нові дерева на місці знищених.

Встановити, хто пошкодив дерева, вдалося завдяки програмі «Безпечне місто», а також людям, які повідомили імена зафіксованих на відео осіб.

Нагадаємо, як повідомляли у спільноті Твій Володимир, у Володимирі-Волинському розшукували групу підлітків, які 17-го травня уночі зламали саджанці дерев у Слов’янському парку. Перед «подвигом» були помічені в магазині «Ірена». Просили усіх, хто впізнав, або щось знає про цих вандалів – повідомляти про це.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський
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