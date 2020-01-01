Волинським підліткам, які поламали саджанці в парку, запропонують посадити нові дерева





Про це повідомляє



Інцидет трапився 17 травня у парку "Слов'янський". Група підлітків вночі зламали саджанці дерев. Невдовзі вдалося встановити особи хлопців.



Зазначимо, що хлопців зафіксували камери відеоспостереження, розміщені у парку. Імена їх вже знають правоохоронці.



Як розповідають, підліткам пропонуватимуть посадити нові дерева на місці знищених.



Встановити, хто пошкодив дерева, вдалося завдяки програмі «Безпечне місто», а також людям, які повідомили імена зафіксованих на відео осіб.



Нагадаємо, як повідомляли у спільноті Твій Володимир, у Володимирі-Волинському розшукували групу підлітків, які 17-го травня уночі зламали саджанці дерев у Слов’янському парку. Перед «подвигом» були помічені в магазині «Ірена». Просили усіх, хто впізнав, або щось знає про цих вандалів – повідомляти про це.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському група підлітків поламала саджанці в міському парку.Про це повідомляє БУГ Інцидет трапився 17 травня у парку "Слов'янський". Група підлітків вночі зламали саджанці дерев. Невдовзі вдалося встановити особи хлопців.Зазначимо, що хлопців зафіксували камери відеоспостереження, розміщені у парку. Імена їх вже знають правоохоронці.Як розповідають, підліткам пропонуватимуть посадити нові дерева на місці знищених.Встановити, хто пошкодив дерева, вдалося завдяки програмі «Безпечне місто», а також людям, які повідомили імена зафіксованих на відео осіб.Нагадаємо, як повідомляли у спільноті Твій Володимир, у Володимирі-Волинському розшукували групу підлітків, які 17-го травня уночі зламали саджанці дерев у Слов’янському парку. Перед «подвигом» були помічені в магазині «Ірена». Просили усіх, хто впізнав, або щось знає про цих вандалів – повідомляти про це.

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