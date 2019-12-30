вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька художниця показала написані під час карантину картини. ФОТО

Луцька художниця показала написані під час карантину картини. ФОТО
Луцька художниця Наталія Грабовецька показала свої роботи, які вона написала під час карантину.

Нещодавно у Луцьку галерея Obraz&Grabovetska відкрилася після довгої перерви, - пише Волинь-нова.

"Сьогодні у нас трепетний момент: ми дуже чекали перших відвідувачів. Період карантину був непростий. Його треба було прийняти і переосмислити. Власне, він ще й не закінчився, але все таки для кожного він наклав певний відбиток. Ми починаємо працювати і запрошуємо лучан до нас у гості", – розповіла засновниця галереї Наталя Грабовецька і додала, що їй важлива підтримка поціновувачів мистецтва.

У галереї Obraz&Grabovetska вже є перші відвідувачі.

Увазі відвідувачів окрім вже відомих полотен пропонують кілька нових картин. Деякі з них написала під час карантину сама Наталя Грабовецька. Зокрема, заслуговують на увагу два кримські пейзажі.

Наразі вже заплановано провести виставку картин Corona_Obval, які митці з усієї України та з-за кордону створювали під час карантину в режимі онлайн. Ймовірно, вона пройде в кінці червня. До речі, поки триває карантин, охочі можуть долучитися до цієї акції і надіслати свої роботи.

Луцька художниця показала написані під час карантину картини. ФОТО
Луцька художниця показала написані під час карантину картини. ФОТО
Луцька художниця показала написані під час карантину картини. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, мистецтво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька художниця показала написані під час карантину картини. ФОТО
Сьогодні, 22:27
Не вистачає 4 тисячі євро: маленькому волинянину потрібні кошти на імплантування вуха
Сьогодні, 21:57
Під Луцьком зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:23
На «Ягодині» в автівці знайшли контрабандний товар норвезької компанії. ФОТО
Сьогодні, 20:43
Волинянин отримав 40 годин громадських робіт за те, що обматюкав дружину
Сьогодні, 20:32
Схожі новини
У Луцьку відкрили виставку онлайн «Сонце нового дня» У Луцьку відкрили виставку онлайн «Сонце нового дня»
30 березень, 08:11
У галереї мистецтв презентували виставку «Волинський вернісаж». ФОТО У галереї мистецтв презентували виставку «Волинський вернісаж». ФОТО
30 грудень, 2019, 10:32
Презентацію проекту «Вулиця різдвяних янголів» у Луцьку перенесли Презентацію проекту «Вулиця різдвяних янголів» у Луцьку перенесли
24 грудень, 2019, 10:20
У Луцьку презентували унікальний мистецький простір «ГаРмИдЕр ангар-stage» У Луцьку презентували унікальний мистецький простір «ГаРмИдЕр ангар-stage»
28 листопад, 2019, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька художниця показала написані під час карантину картини. ФОТО
Сьогодні, 22:27
 0
Не вистачає 4 тисячі євро: маленькому волинянину потрібні кошти на імплантування вуха
Сьогодні, 21:57
 0
Під Луцьком зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:23
 0
На «Ягодині» в автівці знайшли контрабандний товар норвезької компанії. ФОТО
Сьогодні, 20:43
 0
Волинянин отримав 40 годин громадських робіт за те, що обматюкав дружину
Сьогодні, 20:32
 0
Медіа
відео
1/8