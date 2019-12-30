Луцька художниця показала написані під час карантину картини. ФОТО
Сьогодні, 22:27
Луцька художниця Наталія Грабовецька показала свої роботи, які вона написала під час карантину.
Нещодавно у Луцьку галерея Obraz&Grabovetska відкрилася після довгої перерви, - пише Волинь-нова.
"Сьогодні у нас трепетний момент: ми дуже чекали перших відвідувачів. Період карантину був непростий. Його треба було прийняти і переосмислити. Власне, він ще й не закінчився, але все таки для кожного він наклав певний відбиток. Ми починаємо працювати і запрошуємо лучан до нас у гості", – розповіла засновниця галереї Наталя Грабовецька і додала, що їй важлива підтримка поціновувачів мистецтва.
У галереї Obraz&Grabovetska вже є перші відвідувачі.
Увазі відвідувачів окрім вже відомих полотен пропонують кілька нових картин. Деякі з них написала під час карантину сама Наталя Грабовецька. Зокрема, заслуговують на увагу два кримські пейзажі.
Наразі вже заплановано провести виставку картин Corona_Obval, які митці з усієї України та з-за кордону створювали під час карантину в режимі онлайн. Ймовірно, вона пройде в кінці червня. До речі, поки триває карантин, охочі можуть долучитися до цієї акції і надіслати свої роботи.
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Нещодавно у Луцьку галерея Obraz&Grabovetska відкрилася після довгої перерви, - пише Волинь-нова.
"Сьогодні у нас трепетний момент: ми дуже чекали перших відвідувачів. Період карантину був непростий. Його треба було прийняти і переосмислити. Власне, він ще й не закінчився, але все таки для кожного він наклав певний відбиток. Ми починаємо працювати і запрошуємо лучан до нас у гості", – розповіла засновниця галереї Наталя Грабовецька і додала, що їй важлива підтримка поціновувачів мистецтва.
У галереї Obraz&Grabovetska вже є перші відвідувачі.
Увазі відвідувачів окрім вже відомих полотен пропонують кілька нових картин. Деякі з них написала під час карантину сама Наталя Грабовецька. Зокрема, заслуговують на увагу два кримські пейзажі.
Наразі вже заплановано провести виставку картин Corona_Obval, які митці з усієї України та з-за кордону створювали під час карантину в режимі онлайн. Ймовірно, вона пройде в кінці червня. До речі, поки триває карантин, охочі можуть долучитися до цієї акції і надіслати свої роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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