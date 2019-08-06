Волиняни стали переможцями міжнародних конкурсів. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Княгининівської дитячої школи мистецтв у фейсбуці.



Так, Ольга Зеленська стала дипломатом Міжнародного дистанційного конкурсу "ЛЬВІВ КАВАЇ КАРАНТИН 2020" ( викладач - Наталія Маркевич), Марія Міленіна зайняла 1 місце на Дистанційному Міжнародному Багатожанровому інтернет фестивалі-конкурсі "САМОЦВІТИ" (викладач - Роман Березинський).



Крім того, фольклорний ансамбль "Стобарвнії нитки" зайняли перше місце на дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі «ЗіркаФест.Київська веселка» (керівник - Олена Терлецька).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Княгининок Луцького району під час карантину брали участь у міжнародних конкурсах та стали їх переможцями.Про це йдеться на сторінці Княгининівської дитячої школи мистецтв у фейсбуці.Так, Ольга Зеленська стала дипломатом Міжнародного дистанційного конкурсу "ЛЬВІВ КАВАЇ КАРАНТИН 2020" ( викладач - Наталія Маркевич), Марія Міленіна зайняла 1 місце на Дистанційному Міжнародному Багатожанровому інтернет фестивалі-конкурсі "САМОЦВІТИ" (викладач - Роман Березинський).Крім того, фольклорний ансамбль "Стобарвнії нитки" зайняли перше місце на дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі «ЗіркаФест.Київська веселка» (керівник - Олена Терлецька).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію