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Волиняни стали переможцями міжнародних конкурсів. ФОТО

Волиняни стали переможцями міжнародних конкурсів. ФОТО
Жителі села Княгининок Луцького району під час карантину брали участь у міжнародних конкурсах та стали їх переможцями.

Про це йдеться на сторінці Княгининівської дитячої школи мистецтв у фейсбуці.

Так, Ольга Зеленська стала дипломатом Міжнародного дистанційного конкурсу "ЛЬВІВ КАВАЇ КАРАНТИН 2020" ( викладач - Наталія Маркевич), Марія Міленіна зайняла 1 місце на Дистанційному Міжнародному Багатожанровому інтернет фестивалі-конкурсі "САМОЦВІТИ" (викладач - Роман Березинський).

Крім того, фольклорний ансамбль "Стобарвнії нитки" зайняли перше місце на дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі «ЗіркаФест.Київська веселка» (керівник - Олена Терлецька).

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Теги: Княгининок, Волинь
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