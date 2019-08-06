Волиняни стали переможцями міжнародних конкурсів. ФОТО
22 травень, 23:04
Жителі села Княгининок Луцького району під час карантину брали участь у міжнародних конкурсах та стали їх переможцями.
Про це йдеться на сторінці Княгининівської дитячої школи мистецтв у фейсбуці.
Так, Ольга Зеленська стала дипломатом Міжнародного дистанційного конкурсу "ЛЬВІВ КАВАЇ КАРАНТИН 2020" ( викладач - Наталія Маркевич), Марія Міленіна зайняла 1 місце на Дистанційному Міжнародному Багатожанровому інтернет фестивалі-конкурсі "САМОЦВІТИ" (викладач - Роман Березинський).
Крім того, фольклорний ансамбль "Стобарвнії нитки" зайняли перше місце на дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі «ЗіркаФест.Київська веселка» (керівник - Олена Терлецька).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Княгининівської дитячої школи мистецтв у фейсбуці.
Так, Ольга Зеленська стала дипломатом Міжнародного дистанційного конкурсу "ЛЬВІВ КАВАЇ КАРАНТИН 2020" ( викладач - Наталія Маркевич), Марія Міленіна зайняла 1 місце на Дистанційному Міжнародному Багатожанровому інтернет фестивалі-конкурсі "САМОЦВІТИ" (викладач - Роман Березинський).
Крім того, фольклорний ансамбль "Стобарвнії нитки" зайняли перше місце на дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі «ЗіркаФест.Київська веселка» (керівник - Олена Терлецька).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волиняни стали переможцями міжнародних конкурсів. ФОТО
22 травень, 23:04
Луцька художниця показала написані під час карантину картини. ФОТО
22 травень, 22:27
Не вистачає 4 тисячі євро: маленькому волинянину потрібні кошти на імплантування вуха
22 травень, 21:57