У Луцьку під час аварії постраждав чоловік. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 00:23
В обласному центрі Волині сталася аварія за участю двох автомобілів.
Дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала людина, сталася пізно ввечері 22 травня в Луцьку, повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на свідчення очевидців.
Так, близько 23 години на перехресті вулиць Дубнівська-Метельницького автомобіль Renault Каngoо вёъхав у автомобіль Peugeot Partner.
Внаслідок зіткнення автомобілів постраждав водій Peugeot. Його забрала у лікарню швидка.
У Renault значно розбита передня частина авто, в іншої автівки пом’ятий бік.
На місці працюють патрульні, які й встановлять обставини ДТП.
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Дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала людина, сталася пізно ввечері 22 травня в Луцьку, повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на свідчення очевидців.
Так, близько 23 години на перехресті вулиць Дубнівська-Метельницького автомобіль Renault Каngoо вёъхав у автомобіль Peugeot Partner.
Внаслідок зіткнення автомобілів постраждав водій Peugeot. Його забрала у лікарню швидка.
У Renault значно розбита передня частина авто, в іншої автівки пом’ятий бік.
На місці працюють патрульні, які й встановлять обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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