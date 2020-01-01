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У Луцьку під час аварії постраждав чоловік. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку під час аварії постраждав чоловік. ФОТО, ВІДЕО
В обласному центрі Волині сталася аварія за участю двох автомобілів.

Дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала людина, сталася пізно ввечері 22 травня в Луцьку, повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на свідчення очевидців.

Так, близько 23 години на перехресті вулиць Дубнівська-Метельницького автомобіль Renault Каngoо вёъхав у автомобіль Peugeot Partner.

Внаслідок зіткнення автомобілів постраждав водій Peugeot. Його забрала у лікарню швидка.

У Renault значно розбита передня частина авто, в іншої автівки пом’ятий бік.

На місці працюють патрульні, які й встановлять обставини ДТП.

У Луцьку під час аварії постраждав чоловік. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку під час аварії постраждав чоловік. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку під час аварії постраждав чоловік. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку під час аварії постраждав чоловік. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: Луцьк, ДТП
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