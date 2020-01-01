У Луцьку під час аварії постраждав чоловік. ФОТО, ВІДЕО





Дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала людина, сталася пізно ввечері 22 травня в Луцьку, повідомляє



Так, близько 23 години на перехресті вулиць Дубнівська-Метельницького автомобіль Renault Каngoо вёъхав у автомобіль Peugeot Partner.



Внаслідок зіткнення автомобілів постраждав водій Peugeot. Його забрала у лікарню швидка.



У Renault значно розбита передня частина авто, в іншої автівки пом’ятий бік.



На місці працюють патрульні, які й встановлять обставини ДТП.







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