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У Луцьку продезінфікували приміщення ЦНАПу

У Луцьку продезінфікували приміщення ЦНАПу
Рятувальники відділення радіаційно-хімічного захисту аварійно-рятувального загону Управління ДСНС у Волинській області продовжують здійснювати заходи дезінфекції для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

Так, 22 травня проведено дезінфекцію приміщень 4-поверхової будівлі Луцького Центру надання адміністративних послуг.
У Луцьку продезінфікували приміщення ЦНАПу

До робіт залучено троє людей особового складу. Заходи проводились за тісної співпраці з органами місцевої влади.

Загалом за період з 17 березня – 22 травня силами рятувальних підрозділів області спеціальними дезінфікуючими засобами оброблено понад 2100 об’єктів.
У Луцьку продезінфікували приміщення ЦНАПу

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Теги: ЦНАП, дезінфекція, ДСНС
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