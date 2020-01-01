У Луцьку продезінфікували приміщення ЦНАПу





Про це йдеться на сайті



Так, 22 травня проведено дезінфекцію приміщень 4-поверхової будівлі Луцького Центру надання адміністративних послуг.



До робіт залучено троє людей особового складу. Заходи проводились за тісної співпраці з органами місцевої влади.



Загалом за період з 17 березня – 22 травня силами рятувальних підрозділів області спеціальними дезінфікуючими засобами оброблено понад 2100 об’єктів.



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