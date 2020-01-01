У Луцьку продезінфікували приміщення ЦНАПу
Сьогодні, 12:09
Рятувальники відділення радіаційно-хімічного захисту аварійно-рятувального загону Управління ДСНС у Волинській області продовжують здійснювати заходи дезінфекції для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Про це йдеться на сайті ДСНС.
Так, 22 травня проведено дезінфекцію приміщень 4-поверхової будівлі Луцького Центру надання адміністративних послуг.
До робіт залучено троє людей особового складу. Заходи проводились за тісної співпраці з органами місцевої влади.
Загалом за період з 17 березня – 22 травня силами рятувальних підрозділів області спеціальними дезінфікуючими засобами оброблено понад 2100 об’єктів.
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Про це йдеться на сайті ДСНС.
Так, 22 травня проведено дезінфекцію приміщень 4-поверхової будівлі Луцького Центру надання адміністративних послуг.
До робіт залучено троє людей особового складу. Заходи проводились за тісної співпраці з органами місцевої влади.
Загалом за період з 17 березня – 22 травня силами рятувальних підрозділів області спеціальними дезінфікуючими засобами оброблено понад 2100 об’єктів.
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