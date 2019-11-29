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Курс валют у Луцьку на 23 травня

Курс валют у Луцьку на 23 травня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.60, а продаж – 27.00.

Євро при купівлі становить – 28.85, продажу – 29.50.

Курс російського рубля: купівля – 0,34, продаж – 0,38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.35.

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Теги: курс валют
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