Курс валют у Луцьку на 23 травня
Сьогодні, 10:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.60, а продаж – 27.00.
Євро при купівлі становить – 28.85, продажу – 29.50.
Курс російського рубля: купівля – 0,34, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.35.
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Євро при купівлі становить – 28.85, продажу – 29.50.
Курс російського рубля: купівля – 0,34, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.35.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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