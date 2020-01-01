На Тернопільщині від ускладнень коронавірусу помер голова райради
Сьогодні, 10:20
У п'ятницю, 22 травня 2020 року, помер голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.
Про це інформує Кременець.city.
"Перестало битись серце найкращого батька, друга і просто світлої люди. Тату, ми тебе дуже сильно любимо. У зв'язку з ситуацією, публічних похорон не буде. Помоліться, будь ласка, за нього" - повідомив син Олександр Стефанський.
Попередня причина смерті: тромб. У Володимира Стефанського підтвердили коронавірус, який дав ускладнення на серце.
Володимиру Стефанському було 49 років. Кременецьку районну раду очолював з 2015 року.
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Про це інформує Кременець.city.
"Перестало битись серце найкращого батька, друга і просто світлої люди. Тату, ми тебе дуже сильно любимо. У зв'язку з ситуацією, публічних похорон не буде. Помоліться, будь ласка, за нього" - повідомив син Олександр Стефанський.
Попередня причина смерті: тромб. У Володимира Стефанського підтвердили коронавірус, який дав ускладнення на серце.
Володимиру Стефанському було 49 років. Кременецьку районну раду очолював з 2015 року.
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