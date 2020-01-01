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На Тернопільщині від ускладнень коронавірусу помер голова райради

На Тернопільщині від ускладнень коронавірусу помер голова райради
У п'ятницю, 22 травня 2020 року, помер голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

Про це інформує Кременець.city.

"Перестало битись серце найкращого батька, друга і просто світлої люди. Тату, ми тебе дуже сильно любимо. У зв'язку з ситуацією, публічних похорон не буде. Помоліться, будь ласка, за нього" - повідомив син Олександр Стефанський.

Попередня причина смерті: тромб. У Володимира Стефанського підтвердили коронавірус, який дав ускладнення на серце.

Володимиру Стефанському було 49 років. Кременецьку районну раду очолював з 2015 року.

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Теги: коронавірус, ускладнення, тромб, смерть
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