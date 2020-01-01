На Тернопільщині від ускладнень коронавірусу помер голова райради

Володимир Стефанський.



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"Перестало битись серце найкращого батька, друга і просто світлої люди. Тату, ми тебе дуже сильно любимо. У зв'язку з ситуацією, публічних похорон не буде. Помоліться, будь ласка, за нього" - повідомив син Олександр Стефанський.



Попередня причина смерті: тромб. У Володимира Стефанського підтвердили коронавірус, який дав ускладнення на серце.



Володимиру Стефанському було 49 років. Кременецьку районну раду очолював з 2015 року.

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