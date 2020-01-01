Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 23 травня

За останню добу на Волині зареєстровано 19 нових випадків захворювання на COVID-19.Найбільше випадків зареєстовано в Ківерцівському районі – 6 та в м.Луцьку – 4, в Луцькому районі зареєстровано 3 випадки, по два випадки зареєстровано в Горохівському районі та м.Ковелі, по одному – в Маневицькому та Турійському районах.Одужало за добу 5 осіб. Померла одна особа (Маневицький район).Загалом станом на 10.00 год. 23 травня в області зареєстровано 759 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 182 особи. 22 випадки хвороби завершився летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 152 випадки, в т.ч. 5 летальних;• Луцький район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;• м.Ковель – 140 випадків, в тому числі 4 летальних;• Ковельський район – 7 випадків;• Ківерцівський район – 120 випадків, в т.ч. 2 летальних;• м. Нововолинськ – 68 випадків, в т.ч. 5 летальних;• Іваничівський район – 13 випадків;• Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Маневицький район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;• Горохівський район – 35 випадків;• Володимир-Волинський район – 22 випадки, в т.ч. 1 летальний;• Камінь-Каширський район – 16 випадків;• Локачинський район – 11 випадків;• Любомльський район – 8 випадків;• Шацький район – 8 випадків;• Рожищенський район – 7 випадків;• Любешівський район – 4 випадки;• Турійський район – 4 випадки;• Ратнівський район – 1 випадок.За попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 5053 особи, в тому числі за останню добу – 188 осіб.