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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 23 травня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 23 травня
За останню добу на Волині зареєстровано 19 нових випадків захворювання на COVID-19.

Найбільше випадків зареєстовано в Ківерцівському районі – 6 та в м.Луцьку – 4, в Луцькому районі зареєстровано 3 випадки, по два випадки зареєстровано в Горохівському районі та м.Ковелі, по одному – в Маневицькому та Турійському районах.

Одужало за добу 5 осіб. Померла одна особа (Маневицький район).

Загалом станом на 10.00 год. 23 травня в області зареєстровано 759 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 182 особи. 22 випадки хвороби завершився летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 152 випадки, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 140 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 7 випадків;
• Ківерцівський район – 120 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 68 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 13 випадків;
• Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Маневицький район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Горохівський район – 35 випадків;
• Володимир-Волинський район – 22 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський район – 16 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Любомльський район – 8 випадків;
• Шацький район – 8 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Турійський район – 4 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 5053 особи, в тому числі за останню добу – 188 осіб.


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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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