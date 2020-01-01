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Волинська художниця презентувала свої роботи на виставці. ФОТО

Волинська художниця презентувала свої роботи на виставці. ФОТО
У культурно-мистецькому центрі Володимира-Волинського відбулось відкриття виставки Алли Навроцької, художниці та акторки народного аматорського театру із Нововолинська.

Про це інформує БУГ.

Виставка під назвою “Монолог і реверанс” як розповіла художниця, повинна була відкритися ще 22-го березня, проте, через карантин її довелось відкласти. Під час відкриття у травні кількість людей була обмежена.

“Я вважаю, виставка у Володимирі – то велика честь! Зрештою, мене запросили”, – зізналась Алла Навроцька.

Волинська художниця презентувала свої роботи на виставці. ФОТО
Волинська художниця презентувала свої роботи на виставці. ФОТО

На виставці представлено 34 полотна, які об’єднані між собою назвами та монологами, як каже авторка – одна картина ніби продовження іншої. А також – стилем “Мікс-медіа”.

Сама Алла Навроцька зазначає, що це більш сучасний стиль мистецтва, у якому присутній і живопис, і декоративні техніки.

“Кожна робота змушує задуматися, підштовхує глядача до того, що хотів сказати художник. Тут є й роботи з попередньої виставки, яка була у нас, в Нововолинську. Майже 20 робіт – нові, створені практично за півтора місяці взимку”, – розповіла вона.

Волинська художниця презентувала свої роботи на виставці. ФОТО
Волинська художниця презентувала свої роботи на виставці. ФОТО

Ознайомитись з творчістю художниці можна в галереї культурно-мистецького центру з вівторка по четвер (9:00-18:00) та п’ятницю і суботу (9:00-17:00).

Волинська художниця презентувала свої роботи на виставці. ФОТО
Волинська художниця презентувала свої роботи на виставці. ФОТО
Волинська художниця презентувала свої роботи на виставці. ФОТО

Довідка: Алла Навроцька – художниця, викладач образотворчого мистецтва в Нововолинській Школі Мистецтв. Працює та творить в техніках живопису, графіки, батіку, в стилі символізму. Останнім часом працює із декоративно-прикладним мистецтвом, створюючи картини в техніці сучасного мистецтва.

Народилась 5-го грудня 1970-го року в місті Нововолинськ, де закінчила школу №8. У період з 1988-го по 1992-й – навчалась в Тернопільському кооперативному коледжі, закінчила зі спеціальністю “Художник – оформлювач і організатор реклами”.

Опісля навчалась в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, де здобула спеціальність “Викладач образотворчого мистецтва та креслення” (1992-1998). З 1992-го займається викладацькою діяльністю. Дотепер очолює художній відділ Школи Мистецтв у Нововолинську.

З 2017-го року грає у Нововолинському народному аматорському театрі “Авантюра”.

Виставкова діяльність Алли Навроцької це: три персональні виставки у Нововолинську, по одній – у Володимирі-Волинському та Луцьку. Є учасницею спільних виставок в таких містах як Червоноград, Трускавець, Ялта. Учасниця двох міжнародних пленерів “Креси-2000” у Польщі,

Головна пристрасть художниці – це мандрівки, подорожі, пізнання країн, людей, історій та традицій. Вірить у переможну силу мистецтва і переконана, що краса врятує світ.

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Теги: Алла Навроцька, виставка
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