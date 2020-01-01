Волинська художниця презентувала свої роботи на виставці. ФОТО
23 травень, 23:34
У культурно-мистецькому центрі Володимира-Волинського відбулось відкриття виставки Алли Навроцької, художниці та акторки народного аматорського театру із Нововолинська.
Про це інформує БУГ.
Виставка під назвою “Монолог і реверанс” як розповіла художниця, повинна була відкритися ще 22-го березня, проте, через карантин її довелось відкласти. Під час відкриття у травні кількість людей була обмежена.
“Я вважаю, виставка у Володимирі – то велика честь! Зрештою, мене запросили”, – зізналась Алла Навроцька.
На виставці представлено 34 полотна, які об’єднані між собою назвами та монологами, як каже авторка – одна картина ніби продовження іншої. А також – стилем “Мікс-медіа”.
Сама Алла Навроцька зазначає, що це більш сучасний стиль мистецтва, у якому присутній і живопис, і декоративні техніки.
“Кожна робота змушує задуматися, підштовхує глядача до того, що хотів сказати художник. Тут є й роботи з попередньої виставки, яка була у нас, в Нововолинську. Майже 20 робіт – нові, створені практично за півтора місяці взимку”, – розповіла вона.
Ознайомитись з творчістю художниці можна в галереї культурно-мистецького центру з вівторка по четвер (9:00-18:00) та п’ятницю і суботу (9:00-17:00).
Довідка: Алла Навроцька – художниця, викладач образотворчого мистецтва в Нововолинській Школі Мистецтв. Працює та творить в техніках живопису, графіки, батіку, в стилі символізму. Останнім часом працює із декоративно-прикладним мистецтвом, створюючи картини в техніці сучасного мистецтва.
Народилась 5-го грудня 1970-го року в місті Нововолинськ, де закінчила школу №8. У період з 1988-го по 1992-й – навчалась в Тернопільському кооперативному коледжі, закінчила зі спеціальністю “Художник – оформлювач і організатор реклами”.
Опісля навчалась в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, де здобула спеціальність “Викладач образотворчого мистецтва та креслення” (1992-1998). З 1992-го займається викладацькою діяльністю. Дотепер очолює художній відділ Школи Мистецтв у Нововолинську.
З 2017-го року грає у Нововолинському народному аматорському театрі “Авантюра”.
Виставкова діяльність Алли Навроцької це: три персональні виставки у Нововолинську, по одній – у Володимирі-Волинському та Луцьку. Є учасницею спільних виставок в таких містах як Червоноград, Трускавець, Ялта. Учасниця двох міжнародних пленерів “Креси-2000” у Польщі,
Головна пристрасть художниці – це мандрівки, подорожі, пізнання країн, людей, історій та традицій. Вірить у переможну силу мистецтва і переконана, що краса врятує світ.
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Про це інформує БУГ.
Виставка під назвою “Монолог і реверанс” як розповіла художниця, повинна була відкритися ще 22-го березня, проте, через карантин її довелось відкласти. Під час відкриття у травні кількість людей була обмежена.
“Я вважаю, виставка у Володимирі – то велика честь! Зрештою, мене запросили”, – зізналась Алла Навроцька.
На виставці представлено 34 полотна, які об’єднані між собою назвами та монологами, як каже авторка – одна картина ніби продовження іншої. А також – стилем “Мікс-медіа”.
Сама Алла Навроцька зазначає, що це більш сучасний стиль мистецтва, у якому присутній і живопис, і декоративні техніки.
“Кожна робота змушує задуматися, підштовхує глядача до того, що хотів сказати художник. Тут є й роботи з попередньої виставки, яка була у нас, в Нововолинську. Майже 20 робіт – нові, створені практично за півтора місяці взимку”, – розповіла вона.
Ознайомитись з творчістю художниці можна в галереї культурно-мистецького центру з вівторка по четвер (9:00-18:00) та п’ятницю і суботу (9:00-17:00).
Довідка: Алла Навроцька – художниця, викладач образотворчого мистецтва в Нововолинській Школі Мистецтв. Працює та творить в техніках живопису, графіки, батіку, в стилі символізму. Останнім часом працює із декоративно-прикладним мистецтвом, створюючи картини в техніці сучасного мистецтва.
Народилась 5-го грудня 1970-го року в місті Нововолинськ, де закінчила школу №8. У період з 1988-го по 1992-й – навчалась в Тернопільському кооперативному коледжі, закінчила зі спеціальністю “Художник – оформлювач і організатор реклами”.
Опісля навчалась в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, де здобула спеціальність “Викладач образотворчого мистецтва та креслення” (1992-1998). З 1992-го займається викладацькою діяльністю. Дотепер очолює художній відділ Школи Мистецтв у Нововолинську.
З 2017-го року грає у Нововолинському народному аматорському театрі “Авантюра”.
Виставкова діяльність Алли Навроцької це: три персональні виставки у Нововолинську, по одній – у Володимирі-Волинському та Луцьку. Є учасницею спільних виставок в таких містах як Червоноград, Трускавець, Ялта. Учасниця двох міжнародних пленерів “Креси-2000” у Польщі,
Головна пристрасть художниці – це мандрівки, подорожі, пізнання країн, людей, історій та традицій. Вірить у переможну силу мистецтва і переконана, що краса врятує світ.
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