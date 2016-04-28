У місті на Волині встановлять монумент пам’яті Героїв 51-ї ОМБр. ФОТО





Про це йдеться у дописі Громадська спілка “Спілка воїнів АТО Волині” у фейсбуці, – передає



“22 травня - шоста річниця загибелі хлопців під Волновахою. Зі смерті 17 Героїв розпочалася страшна війна на Сході України. Ще страшніше, що смерті хлопців 10 блок-посту під Волновахою на цьому не закінчилися, ми поховали вже не одного Героя, які на тому злощасному блок-посту отримали в той день поранення!

Решта ж ходить сьогодні серед нас, а більшість і не здогадується, що ось ці молоді хлопці пережили жахіття війни і 22 травня 2014 року прийняли перший бій…



Спілка воїнів АТО Волині хоче презентувати проєкт реставрації стели 70-річчя 51 ОМБр, яка знаходиться на території військової частини у місті Володимирі-Волинському в монумент пам’яті Героїв 51 ОМБр. За час війни на Сході України загинуло 103 військовослужбовці 51 бригади, четверо ще й досі вважаються безвісти зниклими. Вічна пам’ять Героям!!!”, – йдеться у дописі.



Нагадаємо, 22 травня 2014 року був “чорний четвер” для Збройних Сил України, для волинян, для усього українського народу.



Шість років тому, на світанку 22 травня, терористи ДНР, підло напали на сили антитерористичної операції, які були розташовані поблизу села Благодатне. У результаті полягло 18 військовослужбовців 51 ОМБр, які до кінця життя гордо несли свій обов’язок перед державою. Про той страшний і нерівний бій досі пригадують обпалені вогнем дерева.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території військової частини у місті Володимирі-Волинському з’явиться монумент пам’яті Героїв 51 окремої механізованої бригади.Про це йдеться у дописі Громадська спілка “Спілка воїнів АТО Волині” у фейсбуці, – передає Район.Володимир-Волинський “22 травня - шоста річниця загибелі хлопців під Волновахою. Зі смерті 17 Героїв розпочалася страшна війна на Сході України. Ще страшніше, що смерті хлопців 10 блок-посту під Волновахою на цьому не закінчилися, ми поховали вже не одного Героя, які на тому злощасному блок-посту отримали в той день поранення!Решта ж ходить сьогодні серед нас, а більшість і не здогадується, що ось ці молоді хлопці пережили жахіття війни і 22 травня 2014 року прийняли перший бій…Спілка воїнів АТО Волині хоче презентувати проєкт реставрації стели 70-річчя 51 ОМБр, яка знаходиться на території військової частини у місті Володимирі-Волинському в монумент пам’яті Героїв 51 ОМБр. За час війни на Сході України загинуло 103 військовослужбовці 51 бригади, четверо ще й досі вважаються безвісти зниклими. Вічна пам’ять Героям!!!”, – йдеться у дописі.Нагадаємо, 22 травня 2014 року був “чорний четвер” для Збройних Сил України, для волинян, для усього українського народу.Шість років тому, на світанку 22 травня, терористи ДНР, підло напали на сили антитерористичної операції, які були розташовані поблизу села Благодатне. У результаті полягло 18 військовослужбовців 51 ОМБр, які до кінця життя гордо несли свій обов’язок перед державою. Про той страшний і нерівний бій досі пригадують обпалені вогнем дерева.

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