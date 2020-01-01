вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО

Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО
За процесуального керівництва Луцької місцевої прокуратури працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в області та Луцького відділу поліції в межах розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин 22 травня 2020 року, у відділенні поштового оператора затримали 23-річного мешканця Луцького району з посилкою, у якій були згортки із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Волинської області

У ході обшуку в його оселі виявлено й вилучено також згортки із амфетаміном. Слідство вважає, що молодик налагодив канал розповсюдження психотропів, використовуючи один із месенджерів, де і домовлявся з покупцями про оплату й залишення у конретному місці так званої «закладки».

Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО

Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО
Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО
Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Прокурори наполягатимуть на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюється також можлива причетність до вчинення цього злочину інших громадян.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, прокуратура, наркотики, закладчик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО
Сьогодні, 11:02
У місті на Волині встановлять монумент пам’яті Героїв 51-ї ОМБр. ФОТО
Сьогодні, 10:41
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 23 травня
Сьогодні, 10:22
На Тернопільщині від ускладнень коронавірусу помер голова райради
Сьогодні, 10:20
Курс валют у Луцьку на 23 травня
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Поліція затримали двох волинян з наркотиками Поліція затримали двох волинян з наркотиками
13 травень, 19:19
Столична поліція вилучила наркотиків на майже 10 мільйонів гривень. ФОТО.ВІДЕО Столична поліція вилучила наркотиків на майже 10 мільйонів гривень. ФОТО.ВІДЕО
11 травень, 07:15
У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками. ФОТО У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками. ФОТО
02 травень, 16:14
У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО
30 квітень, 21:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО
Сьогодні, 11:02
 0
У місті на Волині встановлять монумент пам’яті Героїв 51-ї ОМБр. ФОТО
Сьогодні, 10:41
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 23 травня
Сьогодні, 10:22
 0
На Тернопільщині від ускладнень коронавірусу помер голова райради
Сьогодні, 10:20
 0
Курс валют у Луцьку на 23 травня
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8