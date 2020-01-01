Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО





Про це повідомляє



У ході обшуку в його оселі виявлено й вилучено також згортки із амфетаміном. Слідство вважає, що молодик налагодив канал розповсюдження психотропів, використовуючи один із месенджерів, де і домовлявся з покупцями про оплату й залишення у конретному місці так званої «закладки».







Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.



Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.



Прокурори наполягатимуть на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється також можлива причетність до вчинення цього злочину інших громадян.



Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За процесуального керівництва Луцької місцевої прокуратури працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в області та Луцького відділу поліції в межах розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин 22 травня 2020 року, у відділенні поштового оператора затримали 23-річного мешканця Луцького району з посилкою, у якій були згортки із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Волинської областіУ ході обшуку в його оселі виявлено й вилучено також згортки із амфетаміном. Слідство вважає, що молодик налагодив канал розповсюдження психотропів, використовуючи один із месенджерів, де і домовлявся з покупцями про оплату й залишення у конретному місці так званої «закладки».Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.Прокурори наполягатимуть на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Встановлюється також можлива причетність до вчинення цього злочину інших громадян.Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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