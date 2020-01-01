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Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО. ВІДЕО

Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО. ВІДЕО
За процесуального керівництва Луцької місцевої прокуратури працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в області та Луцького відділу поліції в межах розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин 22 травня 2020 року, у відділенні поштового оператора затримали 23-річного мешканця Луцького району з посилкою, у якій були згортки із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Волинської області

У ході обшуку в його оселі виявлено й вилучено також згортки із амфетаміном. Слідство вважає, що молодик налагодив канал розповсюдження психотропів, використовуючи один із месенджерів, де і домовлявся з покупцями про оплату й залишення у конретному місці так званої «закладки».

Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО. ВІДЕО

Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО. ВІДЕО
Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО. ВІДЕО
Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО. ВІДЕО

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Прокурори наполягатимуть на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюється також можлива причетність до вчинення цього злочину інших громадян.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.


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Теги: поліція, прокуратура, наркотики, закладчик
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