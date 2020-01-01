Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:02
За процесуального керівництва Луцької місцевої прокуратури працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в області та Луцького відділу поліції в межах розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин 22 травня 2020 року, у відділенні поштового оператора затримали 23-річного мешканця Луцького району з посилкою, у якій були згортки із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Волинської області
У ході обшуку в його оселі виявлено й вилучено також згортки із амфетаміном. Слідство вважає, що молодик налагодив канал розповсюдження психотропів, використовуючи один із месенджерів, де і домовлявся з покупцями про оплату й залишення у конретному місці так званої «закладки».
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Прокурори наполягатимуть на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюється також можлива причетність до вчинення цього злочину інших громадян.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Волинської області
У ході обшуку в його оселі виявлено й вилучено також згортки із амфетаміном. Слідство вважає, що молодик налагодив канал розповсюдження психотропів, використовуючи один із месенджерів, де і домовлявся з покупцями про оплату й залишення у конретному місці так званої «закладки».
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Прокурори наполягатимуть на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюється також можлива причетність до вчинення цього злочину інших громадян.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
23 травня – яке сьогодні свято
Сьогодні, 11:53
Заховав у кущах гумовий човен: на Волині прикордонники затримали контрабандиста. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:02