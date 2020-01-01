Заховав у кущах гумовий човен: на Волині прикордонники затримали контрабандиста. ФОТО





Жодних документів, які посвідчують особу, чоловік при собі не мав, повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордону у



Порушника прикордонного режиму запросили у підрозділ для складання документів про адміністративне правопорушення за ст. 202 КУпАП, яке передбачає штраф.



В ході подальшого з’ясування обставин, прикордонники знайшли в кущах гумовий човен, помпу, одне весло, три паси з карабінами та шість поролонових накладок на взуття для подолання контрольно - слідової смуги.





Ймовірно контрабандист хотів скористатися цими «хитрощами», а саме поролоновими накладками на взуття, щоб непомітно перейти контрольно-слідову смугу, і тим, самим залишитися непомітним.





Але, досвід, пильність прикордонників не дала можливість винахідливому контрабандисту здійснити свій злочинний намір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 22 травня, на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Амбуків», що у Волинській області, прикордонниками Львівського загону було виявлено громадянина України, який, знаходився поблизу кордону та не міг пояснити мету свого перебування у прикордонні.Жодних документів, які посвідчують особу, чоловік при собі не мав, повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордону у facebook Порушника прикордонного режиму запросили у підрозділ для складання документів про адміністративне правопорушення за ст. 202 КУпАП, яке передбачає штраф.В ході подальшого з’ясування обставин, прикордонники знайшли в кущах гумовий човен, помпу, одне весло, три паси з карабінами та шість поролонових накладок на взуття для подолання контрольно - слідової смуги.Ймовірно контрабандист хотів скористатися цими «хитрощами», а саме поролоновими накладками на взуття, щоб непомітно перейти контрольно-слідову смугу, і тим, самим залишитися непомітним.Але, досвід, пильність прикордонників не дала можливість винахідливому контрабандисту здійснити свій злочинний намір.

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