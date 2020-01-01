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23 травня – яке сьогодні свято

23 травня – яке сьогодні свято
23 травня – День героїв України, створене на честь українських військових. Також це день морської піхоти України.

День Героїв або Свято Героїв — щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — борців за волю України, передусім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, ОУН-УПА, а також героїв Небесної сотні та сучасної російсько-української війни.

День Героїв — це день пам'яті всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України, це свято величі духу українських вояків — борців за волю України та є символом незборимості української нації.

Також 23 травня українські віряни відзначають день святого апостола Симона Зилота. Народна назва свята – Симонове зело або Семик.

Іменини святкують: Сидір, Купріян, Онисим, Таїсія, Кирило, Василь.

Народні прикмети і традиції

- традиційно жінки йшли до лісу за лікувальним зіллям, яке цього дня вважалося корисним та цілющим;
- якщо йде дощ – все літо буде дощовим;
- сильний вітер з дощем – до теплої погоди;
- весь день купчасті хмари – погода покращиться;
- активно літають бджоли – до сонячного дня.

Цей день в історії

1938 — вбивство Євгена Коновальця радянським агентом Павлом Судоплатовим.
1949 — проголошення Федеративної Республіки Німеччина (ФРН).
1953 — депортація майже 37 тис. литовських селян, які відмовилися вступати в радянські колгоспи.
1984 — в США довели, що пасивне паління є шкідливим для здоров’я.

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Теги: свято, День Героя України
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Придумали 23 травня – День героїв України, створене на честь українських військових. Особливо у День цих героїв, забороняється будь-яка праця із землею, не рекомендується займатися домашнім прибиранням, пранням та шиттям. Їсти також не можна. Пити горілку не більше літри на брата.
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