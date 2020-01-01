23 травня – яке сьогодні свято і що не рекомендують робити в цей день

– День героїв України, створене на честь українських військових. Також це день морської піхоти України.або— щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — борців за волю України, передусім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, ОУН-УПА, а також героїв Небесної сотні та сучасної російсько-української війни.День Героїв — це день пам'яті всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України, це свято величі духу українських вояків — борців за волю України та є символом незборимості української нації.Також 23 травня українські віряни відзначають день святого апостола Симона Зилота. Народна назва свята – Симонове зело або Семик.Сидір, Купріян, Онисим, Таїсія, Кирило, Василь.- традиційно жінки йшли до лісу за лікувальним зіллям, яке цього дня вважалося корисним та цілющим;- якщо йде дощ – все літо буде дощовим;- сильний вітер з дощем – до теплої погоди;- весь день купчасті хмари – погода покращиться;- активно літають бджоли – до сонячного дня.- забороняється будь-яка праця із землею: у день Симона оранку вважали справжнім гріхом;- не рекомендується займатися домашнім прибиранням, пранням та шиттям.1938 — вбивство Євгена Коновальця радянським агентом Павлом Судоплатовим.1949 — проголошення Федеративної Республіки Німеччина (ФРН).1953 — депортація майже 37 тис. литовських селян, які відмовилися вступати в радянські колгоспи.1984 — в США довели, що пасивне паління є шкідливим для здоров’я.