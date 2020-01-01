У Луцьку думали, як відновлювати економіку міста після карантину





Про це 22 травня під час круглого столу засновник ПП «Страховий туристичний сервіс» Андрій Новосад. Повідомляє



Захід «Як відновлювати економіку міста після карантину» організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський.



Андрій Новосад розповів, як його компанія працює в умовах карантину та зробив прогноз щодо майбутнього турфірм в Україні.





«Основний вид діяльності в нас це страхування, а туризм – додаткова ланка. І за рахунок того, що страхування не зупинилося, ми все перевели в онлайн і змогли вижити, витримати. Працівники, які займалися туризмом, під час карантину розробляли нові маршрути по Україні, аби щось нове запропонувати клієнтам. Багато спілкуємося з іншими турфірмами і вони просять навчити страхуванню. Хтось – змінює напрям діяльності, хтось – починає займатися працевлаштуванням в Україні, пробують щось інше, адже сфера туризму повністю зупинилася. Якщо відкриються із червня деякі країни, я не готовий сказати, що люди поїдуть», – розповів Андрій Новосад.



Також додав, що на фірмі вже перепрофільовують працівників і це є чи не найкращим варіантом, аби працювати в час кризи.



«У сфері туризму той, хто мав запаси, то ще протримався. Інші – мені складно сказати, як працюють. Відсотків 50 точно закриються», – переконаний Андрій Новосад.



Думкою щодо закриття чималої частки підприємств поділився і колишній генеральний директор «SKF Україна» Володимир Цибульський.





У коментарі «Конкуренту» від зауважив, що за найбільш оптимістичних оцінок, падіння світової економіки в 2020 році буде близько 6% і світ не дорахується глобального ВВП на 9 трильйонів доларів.



«Тому і в нас у державі, і зокрема в місті – величезні проблеми у зв’язку з коронавірусом і зупинкою бізнесу. Але в будь-якому випадку бізнес треба відроджувати. Скажу, що за моїми оцінками багато бізнесів взагалі зникне, я маю на увазі компаній у першу чергу у малому бізнесі, громадському харчуванні, туристичному, будівельному бізнесі. Та, практично усюди», – зауважив Володимир Цибульський.



На заході були присутні депутатка Луцькради Алла Надточій, засновниця Happy Kids Club і приватної школи Years Валентина Галущак, директор БК «Інвестор» Андрій Разумоський, голова правління ПАТ «Едельвіка» Юрій Переходько та співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через кризу, яка спричинена коронавірусною інфекцією, чималий відсоток туристичних фірм будуть змушені закритися.Про це 22 травня під час круглого столу засновник ПП «Страховий туристичний сервіс». Повідомляє ІА "Конкурент" Захід «Як відновлювати економіку міста після карантину» організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого єАндрій Новосад розповів, як його компанія працює в умовах карантину та зробив прогноз щодо майбутнього турфірм в Україні.«Основний вид діяльності в нас це страхування, а туризм – додаткова ланка. І за рахунок того, що страхування не зупинилося, ми все перевели в онлайн і змогли вижити, витримати. Працівники, які займалися туризмом, під час карантину розробляли нові маршрути по Україні, аби щось нове запропонувати клієнтам. Багато спілкуємося з іншими турфірмами і вони просять навчити страхуванню. Хтось – змінює напрям діяльності, хтось – починає займатися працевлаштуванням в Україні, пробують щось інше, адже сфера туризму повністю зупинилася. Якщо відкриються із червня деякі країни, я не готовий сказати, що люди поїдуть», – розповів Андрій Новосад.Також додав, що на фірмі вже перепрофільовують працівників і це є чи не найкращим варіантом, аби працювати в час кризи.«У сфері туризму той, хто мав запаси, то ще протримався. Інші – мені складно сказати, як працюють. Відсотків 50 точно закриються», – переконаний Андрій Новосад.Думкою щодо закриття чималої частки підприємств поділився і колишній генеральний директор «SKF Україна»У коментарі «Конкуренту» від зауважив, що за найбільш оптимістичних оцінок, падіння світової економіки в 2020 році буде близько 6% і світ не дорахується глобального ВВП на 9 трильйонів доларів.«Тому і в нас у державі, і зокрема в місті – величезні проблеми у зв’язку з коронавірусом і зупинкою бізнесу. Але в будь-якому випадку бізнес треба відроджувати. Скажу, що за моїми оцінками багато бізнесів взагалі зникне, я маю на увазі компаній у першу чергу у малому бізнесі, громадському харчуванні, туристичному, будівельному бізнесі. Та, практично усюди», – зауважив Володимир Цибульський.На заході були присутні депутатка Луцькради, засновниця Happy Kids Club і приватної школи Years, директор БК «Інвестор», голова правління ПАТ «Едельвіка»та співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»

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