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У Луцькраді визначили, хто буде організовувати та проводити закупівлі

У Луцькраді визначили, хто буде організовувати та проводити закупівлі
У Луцькій міській раді визначили уповноважену особу з питань організації та проведення процедур закупівель.

Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови пише ІА "Конкурент".

Так, організатором закупівель з 22 травня буде начальник відділу правової допомоги та правової експертизи юридичного департаменту Андрій Кучинській.

На час його відсутності, обов'язки уповноваженої особи виконуватиме заступнця начальника управління інформаційно-комунікаційних технологій, начальниця відділу інформаційної технології Наталія Хмель.

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Теги: закупівлі, Луцька міська рада
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