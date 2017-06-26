У Луцькраді визначили, хто буде організовувати та проводити закупівлі
Сьогодні, 04:27
У Луцькій міській раді визначили уповноважену особу з питань організації та проведення процедур закупівель.
Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови пише ІА "Конкурент".
Так, організатором закупівель з 22 травня буде начальник відділу правової допомоги та правової експертизи юридичного департаменту Андрій Кучинській.
На час його відсутності, обов'язки уповноваженої особи виконуватиме заступнця начальника управління інформаційно-комунікаційних технологій, начальниця відділу інформаційної технології Наталія Хмель.
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Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови пише ІА "Конкурент".
Так, організатором закупівель з 22 травня буде начальник відділу правової допомоги та правової експертизи юридичного департаменту Андрій Кучинській.
На час його відсутності, обов'язки уповноваженої особи виконуватиме заступнця начальника управління інформаційно-комунікаційних технологій, начальниця відділу інформаційної технології Наталія Хмель.
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