У Луцькраді визначили, хто буде організовувати та проводити закупівлі





Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови пише



Так, організатором закупівель з 22 травня буде начальник відділу правової допомоги та правової експертизи юридичного департаменту Андрій Кучинській.



На час його відсутності, обов'язки уповноваженої особи виконуватиме заступнця начальника управління інформаційно-комунікаційних технологій, начальниця відділу інформаційної технології Наталія Хмель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді визначили уповноважену особу з питань організації та проведення процедур закупівель.Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови пише ІА "Конкурент" Так, організатором закупівель з 22 травня буде начальник відділу правової допомоги та правової експертизи юридичного департаментуНа час його відсутності, обов'язки уповноваженої особи виконуватиме заступнця начальника управління інформаційно-комунікаційних технологій, начальниця відділу інформаційної технології

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